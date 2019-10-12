台女生日想要iPhone 11　窮男生籌盡得5000台幣被狠飛　網民狂賀

蘋果手機早前推出iPhone 11手機，令不少果粉心動搶先換機。台灣一名窮男學生本月初在討論區求救，指女友生日前多次暗示想要iPhone 11，但他兼職的工資用來交學費後所剩無幾，急問如何是好？日前，男生報告最新狀況，指女友生日當天一起去吃好東西，但因經濟困難，只能資助她5000台幣（約1300港元）買手機，又拿得iPhone 11的盒子，內裏放了錢再放朱古力，希望對方明白自己已盡力。女友滿心歡喜打開盒子，換來是一夜沉默不快，最終大罵男生不如自己的前男友，終分手收場。網民紛紛祝賀男生分手，並大罵其女友是拜金女，「根據她的邏輯，可能再幾年就要你送車了」。

蘋果手機早前推出iPhone 11手機，不少果粉心動搶先換機，圖為新機用家蒼井空。（蒼井空IG圖片）

女友生日要iPhone上集：女友暗示生日想收iPhone 11 學生台男直言難負擔：吃土也要買？

男生於本月初在「Dcard」討論區發帖求救，說女友生日快到，一直暗示自己的手機很舊、想要新iPhone等。可惜台男做兼職得來的工資用作交學費和生活費後已所剩無幾，無法買iPhone 11 給女友。當時已有網民稱，如果因負擔不起而惹她生氣，「建議放生」，因為女友沒有為他着想，結果真的被網民「開口中」。

台男昨晚再發文，嘆道已經分手。他指「前女友」生日當天，他們去了吃好一點，並打算給她5000台幣（約1300港元）資助換手機。iPhone 11在台灣售價由24900台幣（約6500港元）起，5000台幣遠遠不夠。台男擔心直接付現鈔不太好，就向換了新iPhone的朋友要來包裝盒，放了巧克力再放錢，想給女友一點驚喜，希望女友明白即使沒錢買手機，但已盡力了。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

慶祝生日後對話：

+ 4 + 3 + 2

結果女友打開禮物一刻，「臉上的興奮轉為失望最後生氣得不發一語」，直到送她回家也沒有說一句。台男求女友不要生氣，但之後打電話沒接，2小時後才回覆，批評台男事前沒說自己沒錢，「所以我的生日禮物就那5000」，又指以往男友都是她說一句，隔天就甚麼都送上；又稱已向朋友預告有新手機，萬一被朋友知道還在用舊手機會很沒面子等。

台男在貼文嘆道，雖然拼命的解釋，但女友無法接受，還總是覺得他很沒用，「什麼要求前男友都能滿足妳，我卻不能」，他稱自己有心理準備，但當時還是很難受，覺得無法挽回下提出分手，「最後祝福妳能找一個更愛你的男友」。雖然是男方先提出分手，但實上他卻是被「狠飛」，他留言稱「雖然妳可能封鎖我了，但我還是沒辦法封鎖你。不捨，但還是要接受」。

台男送不起iPhone 11而被分手，網民熱烈祝賀：

+ 11 + 10 + 9

雖然男生為分手而神傷，但網民紛紛送上祝賀，「恭喜你脫離苦海」，又着其女友快去找前男友復合，就可以收到新iPhone，甚至有人叫台男要收回那5000台幣，「寧願丟在水裡也不要給她」。不過，有人提醒台男拿iPhone 11的盒子裝錢，女友可能以為是惡意捉弄。台男後來也補充，事後回想也覺得不妥，如果將來有機會，會向她道歉。

（Dcard）