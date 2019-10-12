台陽光美女原來係幼稚園教師　出國教書超有愛心　ig靚相勁吸粉絲

不知道各位還記不記得自己的幼稚園老師呢？也許隨著年齡增長，小時候的記憶也隨之淡忘，但相信大家應該都有曾經喜愛的老師吧！這次要介紹的是一位台灣人，在新加坡當幼稚園老師，現在則是在歐洲闖蕩的漂亮女孩兒喔！

台灣女生佳妤到了新加坡當幼稚園老師。（ IG@cheer1114）

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佳妤，擁有清秀可人的外表、陽光開朗的性格，最迷人的是她那完全沒有包袱的燦爛笑容，看著看著心情彷彿也跟著好了起來。就連網友們也都紛紛讚賞表示「想回到童年」、「想重考幼稚園」、「地方的爸爸又要爭相接送小孩上下課了」、「還在接小孩？我直接報名幼稚園」、「還接小孩、報名？直接開一家高薪請她就好」。

身為幼稚園老師的她，與孩子們的感情相當好，更是家長們心目中，陪孩子們長大的最佳良伴。而他們除了一般日常教學，還會一起玩耍、一同慶祝生日，就連家長們帶孩子來台灣玩時，也紛紛找佳妤來充當導遊呢！

漂亮又陽光的幼稚園老師佳妤與她的孩子們（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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另外值得一提的是，她平常所拍攝的照片實在是很有意境、很漂亮，將自己融入在背景中，互相襯托彼此的美麗，讓人看了心癢癢，巴不得想馬上收拾行李，與她一同來一場冒險呢。

最後再多送幾張照片給大家，不知道你有沒有被她的笑容給擄獲了呢？（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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