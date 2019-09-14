花6年環遊世界　女攝影師狂影2000美女出影集：美定義不止一種

羅馬尼亞攝影師Mihaela Noroc今年34歲了，她從6年前開始環遊世界， 為世界各地的女性拍照， 至今已去過70個國家，拍攝了2000個美女肖像，幾年來被CNN、福布斯等知名媒體報導。2019年，她整理了其中500個女性的故事， 出版了一本書——《美之地圖》，並被翻譯「對於女性的外表，我們應該持有更開放的態度，美的定義絕不是只有一種。」

羅馬尼亞攝影師Mihaela Noroc。（一条授權使用）

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去年Mihaela懷孕了，孩子出生後，她帶著寶寶一起周遊世界拍攝，併計劃延續這樣的生活方式至少3年。她只有幾件衣服，一個行李箱。幾天前，一条通過Skype和Mihaela聊了聊更多她拍攝背後的人生故事。「我不需要多餘的錢，只要能支撐我的項目就足夠了，我永遠不會停下探索的腳步。」

自述：Mihaela Noroc 編輯：張銳嘉（一条）

我是一名羅馬尼亞的攝影師和旅行家。過去6年的時間裡，我幾乎環遊世界，去到世界的70多個國家，去過了巴西貧民窟、阿富汗偏遠地區、伊朗清真寺、伊拉克、朝鮮、亞馬遜雨林、巴黎高檔生活區等等，拍攝了2000多名世界各國的女性，她們的年齡在3歲到100歲不等。

最近我把這些照片組成了一本合集作為書出版了，叫作《美之地圖》（The Atlas of Beauty）。

我做這個項目的初衷，是想傳遞一個信息：對於女性的外表，我們應該持有更開放的態度，美的定義絕不只一種。（一条授權使用）

在當今的媒體上，我們看到的大部分美女都是同一種類型的：20多歲年輕的女性，皮膚白皙，長頭髮，嘴唇微張，這是人們對美的刻板印象。如果你在搜索引擎中搜索「美女」，你會發現大部分出來的照片，也都是性感撩人的穿著和形象。

我做這個項目的初衷，是想傳遞一個信息：對於女性的外表，我們應該持有更開放的態度，美的定義絕不只一種。

你走在街上看到一個母親抱著她的孩子，這是純淨的美；你看到一個被截肢的年輕女性仍舊積極生活，這是樂觀的美；你看到96歲滿臉皺紋的奶奶還在村落中辛勤勞動，這是慈祥的美。

打破傳統審美觀 Mihaela Noroc鏡頭下的美麗女性（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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6年前，我去埃塞俄比亞度假時拍下了這個系列的第一張照片。

飛機落地後，我立馬被埃塞俄比亞的女性深深吸引。她們有些生活在原始部落中，赤裸是日常狀態；有些住在相對保守的地區，會用頭巾遮住頭部；也有在大城市中的女性，過著現代的生活。

同一個國家就能有這麼多種多樣的文化和生活方式，是我之前的生活中聞所未聞的。她們有些人在很艱難的條件下掙扎生存，還要承受著當地對女性的歧視。但她們在我眼裡是閃耀的，有尊嚴，有力量，是最美的女性。

去埃塞俄比亞的旅行完全打開了我的眼界，後來我回想，這應該就是我在旅行中開始這個攝影項目的原因。

我一旦踏出家門，就會在外面待5、6個月，去不同的洲和國家，最長一次是15個月，是從亞洲直接去了歐洲。

我第一次來中國是在2013年，第二次大概是2015年。因為簽證原因，每次我只能待30天。我去了上海、北京、廣州、成都、西藏。中國整體的國家建設讓我印象非常深刻，因為走到哪裡都那麼繁華，大城市裡隔兩步就是一個商場，每個人都充滿活力。

我會說5種語言，但哪怕是這樣，在一些地方語言仍舊成為我拍攝和溝通的障礙。在中國，我隨身拿一張紙，麻煩一個會英語的路人幫我翻譯我在做什麼、想拍什麼，有時候手機軟件的翻譯功能也很管用，再搭配上之前拍過的攝影作品和一些視頻。我還下載了微信，我會直接跟她們互加好友。

中國的女性給我印象最深的就是熱情。在別的國家，被拒絕是常事，但中國的女性很樂於接受我的拍攝。

Mihaela一旦踏出家門，就會在外面待5、6個月，去不同的洲和國家。（一条授權使用）

我的青少年時期正值上世紀九十年代，東歐經歷巨變，出現了嚴重的失業和貧困危機。我家也難以倖免，四處漂泊，幾乎每年都會搬家到新的地方。我也被送到新的學校，不得不盡快適應新環境和認識新朋友。那時的我，每每離開舊朋友結識新朋友，搬出舊公寓搬進新公寓，總是非常痛苦。直到多年以後，我才意識到這段經歷鍛煉了我適應各種新環境的能力。

在開始拍攝這個項目之前我在電視行業工作，也學過一段時間攝影，很多技術上的問題我是從網上自學的，我很相信「世上無難事，只怕有心人」。

Mihaela的旅行裝備。（一条授權使用）

資金確實是個比較複雜的問題，去全世界旅行聽起來就是個昂貴的項目。第一年是用我自己的積蓄維持的。第二年開始，我在網上開始進行眾籌，業餘時間也會做一些講座。

很早之前「美之地圖」只是一個很小的個人項目，但感謝社交媒體，讓它在全世界得以傳播。我挺意外的，突然間我意識到數百萬人看到了我的照片，我現在的信箱裡還留著全世界各地人寫給我的信。

很多拍攝者最初會拒絕我的請求，大部分是因為對自己不自信，又很害羞，或者提出在拍攝前應該好好打扮一番。她們後來關注了我的社交媒體、看到我發的推文和照片以及大眾的評論和讚揚之後，才意識到自己有多特別。她們只是需要被更多一些人肯定，才意識到自己的美。

Mihaela和女兒Natalia。（一条授權使用）

去年我懷孕了，我現在一直跟我丈夫在一起，有時候仍然獨自去旅行。懷孕並沒有改變我的旅行和拍攝方式，但唯一改變的是，我對母親這個話題更敏感了，也刻意去跟更多已經成為母親的女人交談，看世界各地的母親是如何處理不同的問題。女兒Natalia出生之後，我想把她一直帶在身邊，哪怕是未來的旅行。

我是個極簡主義者，我只有很少的衣服，我孩子的衣服也很少，幾件換洗的衣物，幾個玩具，就構成我們全部的行李了。我們是永遠在路上的人，就像游牧民一樣。這樣的生活方式很少有人在堅持，但也是有意思的。

我喜歡接受挑戰，接下來我想繼續這個項目至少3年。3年之後我會怎樣，我不知道。但我永遠不會停止探索的腳步

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