青蛙迷注意！日本推「青蛙咬耳仔」耳環超得意　仲有其他像真飾物

近年有不少手作人專用小動物為主題設計出一系列的產品，最近日本就有位喜愛青蛙的女生創作出超像真小青蛙系列的飾物，其中一對「青蛙咬耳仔」耳環更引起網民熱討，他們表示因為外型夠搶眼又特別，不過有部份網民稱有點嚇人，「好像會動起來一樣」、「令我雞皮疙瘩」。

最近日本就有位喜愛青蛙的女生創作出超像真小青蛙系列的飾物，其中一對「青蛙咬耳仔」耳環更引起網民熱討。（「inaendlesseive」Twitter圖片）

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該女生Nina在Twitter上公開最新的手作設計飾物，今次以一群爬蟲類小動物為主，當中包括戒指、頸鏈、扣針等。而最受網民關注的莫過於青蛙系列，外型幾乎與真青蛙無異，青綠色又圓滾的身上滿佈啡色斑點，加上是以耳夾式設計，令人望上去就像一隻青蛙咬着耳朵，非常可愛。

Nina解釋，其實今次設計概念是源自在家中飼養的1歲半小青蛙モリモリ（Mori Mori），所有青蛙戒指、耳環等都是照着Mori Mori的外型作參考。除此之外，其實還有其他爬蟲類小動物飾物，例如豹紋壁虎耳環、蛇戒指等，不恐怖之餘而且十分有趣。

有網民表示Nina的飾物設計夠突出，比起其他手作產品更有種歸於自然的感覺，不過亦有網民稱可能因為太像真，只是看已經夠令人雞皮疙瘩，「很特別的耳環呢」、「想買啊」、「大家不發現青蛙好像動起來嗎」、「有點噁心呢」。

Nina續指，她的飾物會在今月26日於東京淺草舉辦的「IKIMONO FES」擺賣，場内全都是爬蟲、雀鳥相關的飾物擺設，而且免費入場，大家有興趣不妨去潮聖。

（Twitter）

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