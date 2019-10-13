女友坐手推車放閃惹熱議　重量級情侶照辦煮碗　網民齊齊錯重點

早前有台灣網民分享相片，指到COSTCO（好市多）購物時看到一名長髮美女坐在手推車內，由男友推着購物，帖文引起網民熱議，有人認為女子「公主病」發作，嘲笑她坐的是大型輪椅，亦有人認為那只是熱戀情侶的情趣，並無不妥。前日再有網民於超市內發現類似情況，不過坐在手推車內的女子擁有重量級身型，令網民紛紛傻眼，直指「很想知道她是如何爬進去的」。

有網民拍到一對情侶到COSTCO購物，女友坐在手推車上。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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成年顧客應否坐進超市手推車成為台灣網民日前熱議的話題，有網民前日於facebook群組「爆廢公社」貼出相片，可見背景再次是COSTCO，一名年輕男子與其他顧客一樣推着購物車，但車內並不是放着貨品，而是他的重量級女友，令樓主不禁大呻：「可以不要這樣嗎？」

相中可見，身穿粉紅色T恤及短褲的女子盤腿坐於手推車內，由於她的身型具一定份量，車內已沒有位置可放貨品，不過兩人似乎沒有理會，繼續甜蜜地購物。

有網民再分享類似相片，可見一名身型具一定份量的女子坐於超市手推車內。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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相片再次引來網民熱議，不少人狠批女子身型較大，負重會損耗手推車，「推車不牢固，行動不便可以去租台輪椅」、「算不算惡意破壞啊」、「東西都沒位置放了吧」、「難怪賣場推車有些會歪掉」。

更多網民卻「錯重點」，笑指很想知道該名女子是如何能坐進車內，「我比較好奇她是怎麼進去的」、「是有人抱她還是自己爬的」、「沒有翻車嗎」、「下來難度系數高了」。

超市手推車並非首次遭濫用…