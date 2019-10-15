台灣女Vans鞋底被磨蝕　媽媽主動幫手改鞋　結果超崩潰

有一種驚喜，是媽媽給你的「驚喜」。台灣一名女網民在討論區發文，指其妹一對心愛的Vans鞋的鞋底被磨蝕了，媽媽見狀即自告奮勇幫忙處理，還說會給她一個驚喜，結果妹妹收貨一刻當場秒呆，磨蝕的鞋底再不存在，換來超霸氣黑色鞋墊，令人哭笑不得。

妹妹穿上Vans到郊遊後，鞋底被磨爛了。（Dcard）

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女網民日前在Dcard討論區發文，指妹妹有一雙平凡簡約卻百搭的Vans，殊不知上月穿上它郊遊後，鞋底被磨損得熔熔爛爛，愛女心切的媽媽見狀，即偷偷把鞋子拿去其信任的改鞋店維修，還故作禮秘地跟妹妹說，「先穿別雙啦！下午給妳一個驚喜！阿母幫你找專業的師傅、加上特別交代的理念修改好了！」

兩姊妹滿心歡喜期待修好的鞋子，詎料出現眼前的竟是一雙「爆改Vans」，原本被磨蝕的白色厚底不見了，取而代之是「強而有力的黑色霸氣鞋墊」，而鞋邊部分更不加以修飾，忠於原型，果斷地直接黏上媽媽親自挑選的黑色厚底波鞋，而這樣的修鞋技術還要收了400元台幣（約100港元），令人相當崩潰。

但更崩潰的說，媽媽還覺得很合理和超美的，又以「爛牛仔褲」為例子說服妹妹，結果這雙全球僅有、充滿母愛的Vans鞋，就直接送給媽媽穿了。

帖文引來網民爆笑，指樓主媽媽一定心想姊妹倆是「不懂審美的一群人」，又稱「其實是Vans 2019秋冬最新款的仿舊老爹鞋」，但亦有人說為那雙鞋默哀三秒鐘。

（Dcard）