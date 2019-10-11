媽媽補眠叫老公湊女　瞓醒驚見B女慘變「光頭寶寶」爆喊

相信世界各地大部分媽媽都同意，另一半都喜歡以「整蠱」自己的寶寶為樂。居於美國加州的墨西哥裔媽媽維拉蘿（Jasmin Aileen Valero）早前在Twitter發文寫道：「僅此一次我叫他照顧她（女兒）」，並上傳影片抱怨另一半趁她休息「補眠」時，偷偷剃掉寶貝女的頭髮，片中媽媽看到愛女驚變「光頭寶寶」，崩潰問到：「為什麼要這樣做」。

女兒被毛巾覆蓋，維拉蘿還未發現女兒換了「新髮型」。（「jasmin_valero」Twitter影片截圖）

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片中所見，女兒原先被毛巾覆蓋，維拉蘿抱着她未察覺有異樣，但其後老公突然掀起毛巾，維拉蘿發現女兒變光頭，即時嚇得目瞪口呆，一邊哭一邊問老公「為什麼要這樣做」，又說「這樣並不好笑」，女兒則天真爛漫地在媽媽懷中傻笑。媽媽及後把片段上載至Twitter，網民留言表示很有共鳴，有人笑道：「果然不能讓老公獨自看着小孩」、「全世界的爸爸都一樣」。

The one time I ask him to watch her so I can sleep in and... pic.twitter.com/6Gn5cHp2Yn — Jazz (@jasmin_valero) 2019年7月27日

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維拉蘿事後表示，墨西哥家庭有為年幼子女剃頭的傳統，讓小孩的頭髮長得更厚實，惟她和老公早協議不會這樣做，所以當時她看到寶寶慘被剃頭大感驚訝，但她也形容：「就如大家所見，女兒（對自己新造型）沒有一絲煩惱，真是個快樂的孩子。」

（紐約郵報）