西班牙國慶傘兵披國旗入場　失手尷尬掛燈柱　獲國王帶頭拍掌鼓勵

西班牙前日慶祝國慶，首都馬德里舉行閱兵儀式，國王費利佩六世、皇后及兩名公主亦有出席。不過嚴肅的典禮中卻發生尷尬一幕，一名披著國旗的傘兵從天而降進場，本以為是有型又優雅的儀式，但傘兵降落期間疑失手，直衝向馬路旁的路燈，最終直接撞上並連人帶傘掛於燈柱上，令在場的國王及觀禮市民都非常驚訝，幸好傘兵並無受傷，國王及民眾都為他送上熱烈掌聲。

擁有逾600次跳傘經驗的傘兵波佐獲安排於國慶閱兵儀式帶同國旗跳傘進場，沒料卻發生尷尬意外。（路透社）

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西班牙前日（12日）於首都馬德里舉行國慶閱兵儀式，穿着整齊軍服的國王費利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia），及兩名公主萊昂諾爾和蘇菲亞（Princess Leonor and Princess Sofia），在首相桑切斯（Pedro Sanchez）陪同下一同觀看。儀式中共有4200名軍警、150多輛裝甲車及76架軍機參與。

波佐連人帶傘掛於燈柱上，幸好並無受傷。（路透社）

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儀式中，擁有逾600次跳傘經驗的傘兵波佐（Luis Fernando Pozo）獲安排於空中帶同國旗進場，沒料卻發生尷尬意外。身披國旗的波佐於空中緩緩向站滿士兵的大道中間降落，但即將接近地面時，降落傘突然向路中燈柱的方向衝去。

雖然波佐努力調節方向，可是最終還是連人帶傘直撞燈柱，發出「碰」一聲巨響。意外後傘繩纏繞在燈柱上，令波佐只能懸在半空待救，場面非常尷尬，有人曾發出驚呼聲，國王、皇后、公主及一眾嘉賓亦全程目擊過程。

國王、皇后、公主及一眾嘉賓目擊意外經過，國王事後亦親自慰問波佐。（路透社）

國王費利佩六世隨即帶頭拍掌以示鼓勵，波佐在眾人熱烈的掌聲下安全返回地面，幸好並無受傷。首相桑切斯、國防部長羅伯斯事後向他表示感謝，又稱讚他於事故中臨危不亂。國王亦親自慰問波佐，不過他的表情似乎非常尷尬。

（綜合）