【手多多】17歲德國仔小琉球浮潛摸海龜　違保育法最高罰30萬台幣

外遊時除了要提醒自己不要亂買手信，還要提醒自己「咪多手」。一名德國青年日前到台灣屏東縣小琉球潛水時，動手觸摸「綠蠵龜」，被當地人拍下照片並放到討論區譴責。 海巡單位得悉事件後找到青年，指其行為違反《野生動物保育法》，最高可罰款30萬台幣（約7.7萬港元）。少年辯稱想和海龜友善互動才觸摸，不知行為犯法。海巡處事後在facebook專頁呼籲大眾不要騷擾海龜，指出即使小琉球是全球海龜密度最高的小島之一，周邊也只有約160隻，是相當珍貴的生物。

有網民拍到一名德國青年在小琉球浮潛時摸海龜。（fb群組「小琉球聯盟」圖片）

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台灣屏東縣小琉球為了保護海洋生態，官民也合力宣傳不要騷擾海龜，但還是有遊客「手多多」。本周四（10日）有網民在facebook群組「小琉球聯盟」發帖，稱拍到一名外籍青年在海中伸手摸海龜的龜殼，詢問：「是否請相關單位處理一下？」

當地海巡署事後表示，當日下午2時多發現有關帖文，指有人在美人洞海域騷擾海龜，隨即派員調查，找到與照片中穿着相同服裝的青年將他帶署調查。屏東國立海洋生物博物館查看照片，確認被摸的海龜屬保育類「綠蠵龜」。

摸龜少年是德國人，與家人一同到台灣旅遊，家人解釋指他只有17歲，因為不熟悉台灣相關保育法，犯下干擾、觸摸等騷擾海龜的行為，但只摸了一次。少年供稱，浮潛時在海中發現海龜，想和牠玩一下才伸手觸碰，不知在台灣是違法行為。

海巡署指出，據《野生動物保育法》第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者將可由主管機關處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬（約1.5萬港元）以上、30萬（約7.7萬港元）以下罰金。

署方提醒，海洋保育不分國籍，遊客進行水上活動及遇野生動物時，應保持「不接觸、不干擾、不餵食」的原則。德國青年現時依《少年事件處理法》交由屏東地方法院少年法庭處理，然而屏東地院指，少年只摸海龜一次屬輕微罪行，加上青年不懂相關法律，可能只會告誡一番，從輕發落。

事後fb專頁「海巡處長室」發文，呼籲：「摸一下海龜，代價可能是30萬！」帖文指，小琉球是度假勝地，交通船更是滿載着遊客登島，但呼籲旅客千萬不要觸摸海龜，又指類似的違法行為已非第一次發生，「即使不斷宣導，滋擾海龜的事情依舊持續發生」。

小琉球是全球海龜密度最高的小島之一，但其實同類海龜在整島周邊也只有160隻左右，這些海龜順利長大的機率只有「千分之一」，相當珍貴，故海巡處希望遊客們遵守愛龜原則，「成為海龜的好朋友」。



（綜合）