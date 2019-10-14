【Sulli雪莉身亡】抑鬱症如演藝界殺手　網民：5大原因巨星都中招

韓國前女團f(x)成員雪莉突傳死訊，終年25歲，據報她患有嚴重抑鬱症，日前在寓所吊頸不治。事件令網民大感震驚，不少人深感惋惜，直指抑鬱症猶如演藝界殺手，風光背後不少天王巨星亦難倖免，香港人也因而失去了張國榮，不少人歸納娛樂圈人士易中招的5大原因，更指璀璨鎂光燈推動明星們努力，但亦可能成了他們的催命符。

前f(X)成員雪梨被發現在家身亡，終年25歲。（IG/@jelly_jilli）

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韓國媒體報道雪莉日前失聯，其經理人前往找人，發現她於其城南市寓所內已經斷氣，有指她疑是上吊自殺，其所屬公司已確認有關死訊，警方則透露她生前患有嚴重抑鬱症。

事件上中外娛樂圈不時都出現明星們因抑鬱症而退下火線殺至自殺的消息，其中2003年香港天王張國榮深受抑鬱困擾下，突然在中環文華酒店墮樓輕生，終年46歲，令香港人同哀，至今每到其死忌，仍有粉絲到場獻花以表想念。

哥哥張國榮係粉絲心中永遠的偶像。(《阿飛正傳》劇照)

內地藝人喬任梁2016年亦因抑鬱症自殺身亡，終年僅28歲，受抑鬱症困擾達3年的他，一直在鏡頭前隱瞞病情，至他死後有娛樂圈中人指其一言一行常被網民曲解再洗版怒罵，更是令他不勝其擾，還苦勸網民發表意見時小心用辭，別人云亦云。

韓國明星因抑鬱症退團甚至自殺的事，亦不時發生，例如韓國組合SHINee的的主音金鐘鉉，表現性格開朗的他，其實活得很不開心，2017年底他被發現在服務式住宅內自殺，終年27歲，其姊最後收到他的訊息中，他更透露活得辛苦，希望姐姐讓他離開。

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娛樂圈中一個又一個抑鬱症患者離去，令人唏噓，再傳惡耗後網民熱論明星風光背後卻要承受非人壓力，特別易受抑鬱症所困，更歸納出5大原因，解釋為何抑鬱症成為演藝界殺手。

即睇抑鬱症對患者的影響：

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