颱風海貝思重創日本，至今造成最少58人死亡、15人失蹤和211人受傷。颱風帶來連日暴雨，號稱日本防洪「地下神殿」的首都圈外排水道亦要啟動所有設施排洪，是2015年以來第二次全面啟動。

號稱日本防洪「地下神殿」的首都圈外排水道亦要啟動所有設施排洪。（Twitter「gaikaku_guide」圖片）

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為防止東京首都團發生大規模洪災，日本當局於崎玉縣春日部市的16號國道底下，設稱為「地下神殿」的蓄洪池，深達50米，全長6.3公里，總儲水量達67萬立方米，相等於約2680個標準游泳池。整個設施設有地下放水隧道、豎井、調壓水槽和降壓水槽等，為全球規模最大，宛如地下宮殿，更成為日本指定一級河川。

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當局表示，自日本時間12日上午11時30分起，其中一條水道的水流開始排入「地下神殿」中，至晚上6時，5條河川的水流都開始引入。由海貝思侵襲日本期間，「地下神殿」截至14日為止已排出1000萬噸水量。這是「首都圈外郭放水路」落成以來第2次全面啟動所有設施排洪，第一次為2015年9月造成茨城縣鬼怒川氾濫的關東豪雨。

（綜合）