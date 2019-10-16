內地女生髮線太高自嘲如清朝人　植髮救亡即刻得咗？

髮線太高令人困擾，有內地女博主自嘲一撥頭髮即如清朝人，為了美觀特地進行植髮，因愛溫柔可愛風格，故捨棄美人啄改選了圓形髮線，把前額髮線拉低了1.2厘米，她分享手術後照片，直指現在的她「看起來比較溫柔，而且顯年輕了」。

內地女生自稱髮線太高如清朝人，遂進行植髮線手術。（微博圖片）

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這名內地時尚博主近日在微博分享做手術細節，引來愛美網民關注，她指自己天生髮線高，額頭卻偏寬又飽滿，如把頭髮全紥起，遠看猶如一個來自清朝的男人，如沒有瀏海根本不能見人。惟因其髮線屬天生，前額沒有毛囊，故了解過後，發現除了植髮線外，並沒有其他解決方法。

植髮屬於微創外科手術，簡單而言即將後腦部位的健康毛囊，通過手術移植到需要移植的地方讓其自行生長。樓主透露醫生檢查後，為其設計了不同的髮線形狀，她稱自己的長臉較顯老，但心儀溫柔可愛風格，故決定參考電視劇《花千骨》中女主角趙麗穎的髮線植髮，最終在額前的髮線下移1.2厘米。手術後她指臉型真的變好看了，看起來比較溫柔而顯得更年輕了。

不少與其有同樣髮線問題的女網民，有的稱家人小時候為其紥頭髮太緊致髮線高，有的人則稱天生高額而大感自卑，大家均對樓主的分享大表興趣，並追問手術細節。

另一植髮線女生在手術後300天直指效果顯著，顏值也大幅提升。

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樓主其後補充，指如一般植額角費用約1000元左右，但具體收費要看不同人的情況而決定，她又指一般手術後3天就可正常工作生活，首1至3個月為過度期，約半年後可看到明顯效果，約一年後髮線情況就穩定了。