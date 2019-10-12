台最早網紅陳玟予16歲擁400萬粉絲　12年後近照曝光惹哄動

80、90後必定認識台灣的社交網站「無名小站」，該處孕育出一代極受歡迎的博客，包括被譽為「台灣最早網紅」的陳玟予（綽號「死死魚」和「小予」），當年只有16歲的小予曾坐擁達400萬粉絲，而她其後更上電視和拍廣告。事隔12年，小予近日再被網民關注，有人找到她的近照，發現其甜美笑容依舊，看起來更添了成熟知性美。雖然其個人Instagram的追蹤人數大不如前，但不少網民直接告白：「我重新愛上她了！」

「台灣最早網紅」的陳玟予，當年只有16歲的她曾擁有400萬粉絲。（網上圖片）

「台灣最早網紅」的陳玟予，當年只有16歲的她已擁有400萬粉絲。（網上圖片）

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「台灣最早的網紅」陳玟予2007年在無名小站爆紅後，曾參加過《模范棒棒堂》和《我猜我猜我猜猜猜》等綜藝節目，甚至拍了廣告，成為台灣年輕一代心中的爆紅人物。有網民貼出她當年清純可愛的照片，更起出她目前的IG，原來28歲的小予現在是模特兒，只見她增添了成熟女人味，招牌大眼睛和超甜美的笑容並無走樣，有網民形容她甜笑起來時，有幾分似日本女星石原里美。

無名小站已成過去，小予現時用心經營facebook和IG與粉絲互動，目前追蹤人數近40萬，雖然跟當年的粉絲數量有距離，但亦算是台灣的網紅。小予除了分享生活及工作照，更不時上載跟男朋友的合照，大曬幸褔，看來粉絲但的「示愛」，只能停在支持她繼續開心生活的層面了。

↓↓↓ 網民認為小予笑起來超似日本女星石原里美 ↓↓↓

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