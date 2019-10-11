邊個係阿媽？索爆三母女合照再瘋傳　網民估到崩潰：根本係三姊妹

凍齡明星大家也見得多，但原來大家身邊亦可能存在不少凍齡美女！最近有張三母女合照舊圖再於網上瘋傳，相中3人擁長腿、尖臉等一貫的美女特徵，樓主更叫網民競猜誰是媽媽，結果引起熱討。他們大呻根本難以分辨，最後答案揭曉時，不少網民大感崩潰，「天啊，根本是逆天吧」、「肯定是錯的，明明拿着相機那位才是媽媽」。

最近有張三母女合照舊圖再於網上瘋傳，相中3人擁長腿、尖臉等一貫的美女特徵，樓主更叫網民競猜誰是媽媽，結果引起熱討。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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最近有台灣網民於facebook群組「爆廢公社」上載相片，表示叫網民猜測相中的三母女中，到底誰是媽媽。相中可見，3位美女斯文地坐在一起，大家的樣子亦頗為相似，看似年紀亦不是相差太遠。

不少網民表示果然很難分辨，「她們是三姊妹吧」、「其實全都是媽媽」。最後答案揭盅，原來真正的媽媽是右邊全黑打扮的那位，而左邊是姐姐，中間是妹妹。

最後答案揭曉時，不少網民大感崩潰。（fb群組「爆廢公社」圖片）

仲有其他凍齡媽媽一樣令網民嘩然↓↓

+ 5 + 4 + 3

雖然後來有網民發現其實合照是數年的舊圖再被人瘋傳，但仍有大批網民得悉真相時亦大呼難以置信，「我看不透了」、「完全是凍齡美女，太誇張了吧」、「到底媽媽是吃什麼來保持美貌」。

更有男網民笑言要結識她們，「其實誰是媽媽不重要，我全都要了」、「大家好，我是她們3個的老公」、「如果伯母是單身的，我也不介意」。

（facebook群組「爆廢公社」）