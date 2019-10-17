小女孩遇車禍喊爆顫抖　美國兩消防員伸手任塗指甲油超暖心

兩個大男人的指甲都塗上紫色甲油，所為何事呢？美國猶他州兩名消防員日前到車禍現場參與救援時，一名小女孩在恐怖經歷後不斷哭泣顫抖，消防員叔叔見女孩緊握指甲油，決定使出奇招，讓女孩在自己的指甲上塗甲油，成功令女孩忘塗去車禍陰影，心情平伏下來。當局在facebook專頁分享此事，讚揚消防員「為這名小市民提供了非常優質的顧客服務」。當地居民亦大讚兩人專業和具同理心，也有人打趣說：「塗上指甲油後，讓你們這身制服顯得更有型！」

兩名消防員在車禍現場見到小女孩嚇得哭泣顫抖，當時緊握一瓶指甲油，於是讓女孩替他們塗甲油，成功令她回復平靜。（fb「North Davis Fire District」圖片）

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車禍上周六（12日）發生於美國猶他州克利爾菲爾（Clearfield）北部，事件中無人受重傷，而事主接受救護員檢查時，其年幼女兒在旁不停哭泣和顫抖，消防員擔心小女孩受驚，故設法分散其注意力。

消防員叔叔的大手掌上，指甲塗上閃亮的紫色指甲油，背後故事十分暖心。（fb「North Davis Fire District」圖片）

局方在facebook公開這段小故事，指當時在場的消防員艾倫（Allen Hadley）和凱文（Kevin Lloyd）注意到小女孩緊握一瓶指甲油，便嘗試打開話匣，問她想不想替兩人塗指甲油。小女孩答允後，即專心地替消防叔叔的指甲塗上閃亮的紫色指甲油，其心情也開始平復下來，似乎忘了車禍的恐怖經歷。

帖文在短短數天便有近2萬人讚好和「畀心心」，局長貝克拉夫特（Mark Becraft）也稱讚這兩名消防員展示了消防局的服務精神，「就算是如此細微的事也可以創造大不同」。

（CNN、紐約郵報）

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