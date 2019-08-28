【好人好事】麻雀被大雨淋濕奄奄一息　消防員執起用紙巾風筒救活

路上見到一隻疑似麻雀的物體，如果還「扭下扭下」，你會怎樣做？內地四川一名消防員，打掃時在路上見到一隻奄奄一息的麻雀，見牠還有一口氣，便馬上帶回室內拯救。消防員相信麻雀被大雨淋濕，便用紙巾和風筒弄乾牠身上的水，麻雀回復精神後自行飛走。有網民直言這種自發救助動物的行為「才是真正的動保」，但亦有留言慶幸鳥兒沒有太大反應，否則很難救治。

消防員在路上見到一隻被淋濕的麻雀，已經奄奄一息。（澎湃新聞影片截圖）

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四川彭州的消防員王明安日前清潔營區時，發現地上躺着一隻奄奄一息的麻雀，估計是被前一晚的大雨淋濕。消防員走近一看，見到麻雀的腳還在扭，遂打算想辦法救活牠。王上前拾起麻雀時，驚覺牠的身體「是冷的」，笑稱：「你嗝屁了嗎？（你死了嗎）」然後將麻雀帶走。

消防員用紙巾包裹麻雀，吸乾牠身上的雨水。（澎湃新聞影片截圖）

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王明安將麻雀帶回室內後，將牠放在紙巾上，又用風離遠吹乾，麻雀被紙巾捲住時已回復精神，還將頭扭來扭去四處張望。王明安之後將麻雀羽毛上的水吸乾，幫牠保暖一下，約20分鐘後，麻雀已恢復體力，能自己站起來，王摸一摸牠的頭作道別後，麻雀就自己飛走了。

消防員吸乾麻雀身上的水後，牠已經回復精力。（澎湃新聞影片截圖）

網民大讚王明安的舉動很「有愛」，笑稱麻雀「千年後成精回來報答」。有人亦分享同類經驗，不過麻雀下場大不同，「上次我在地庫門口也看見了只被淋透的小鳥，我還沒想好怎麼去拿它，就被一隻野貓搶先了」。

（澎湃新聞）