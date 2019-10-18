台肥妹YouTuber佳沁試衫被歧視灑淚當場　店員嘲：穿不下別勉強

肥胖人士買衫一般較難，求個方便會選擇歐美品牌，但也難免會有不快經歷。台灣肉肉型YouTuber佳沁日前上節目時分享經歷，指自己買衣服向來較難，試過去買衣服時想試穿，結果入更衣室不久，店員就大叫：「穿不下別勉強哦！」令在門後的她忍不住哭了，最終抱着衣服離開更衣室，試都不敢試。

台灣YouTuber佳沁大呻肥胖人士買衣服辛酸，一入更衣室就被問是否穿得下。（《什麼道理？》節目截圖）

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社會上總有些人愛對肥胖人士冷嘲熱諷，台灣YouTuber佳沁，外型肉肉的非常可愛，為人幽默又有自信，吸引不少粉絲追隨。她日前上節目《什麼道理？》分享肥人辛酸，稱買衣服時受盡白眼，去夜市買便宜的衣服一般都沒有自己的尺碼，但去大品牌商店買衣服，仍不時有銷售員「畀說話佢聽」。

佳沁在節目透露，有次和媽媽一起去買衣服，因尺碼大的衣物較難找，所以一見有大碼衣服就會興奮的試穿，但店員見到她想試時，即擺出一副「你一定穿不下」的樣子。佳沁剛走入更衣室關上門，店員就已經敲門問她試好沒有，她尷尬回覆自己還沒試穿，過了一會該店員又回頭問：「小姐你穿得下嗎？如果穿不下不要勉強！」

台灣YouTuber佳沁為人幽默有自信，吸引不少粉絲。（「閃亮胖時代」fb圖片）

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佳沁站在門後哭了起來，不知道還要不要穿，當她打開門時，媽媽見到她的眼眶濕了，連忙叫她不要試了，一起走。這時店員滿臉不在乎，只叫她把衣服放着就好，待會才處理。

事實上，佳沁因氣喘吃藥有副作用，從小身材就較胖，更會被部分同學欺凌，例如國中時一班男生打完球一身臭汗，但回到班房卻指住她，硬推說是她的汗臭。更甚者，有老師叫她到最後一排靠近廚餘桶的位置坐，午餐的便當被同學丟到廚餘中，「你就吃廚餘就好啦，廚餘才夠妳吃吧」。不過，現在她覺得太自卑反而會很累，決定調整心態，更拍片鼓勵了不少大碼人士。

（綜合）