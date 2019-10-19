兩個氣球扮屁股　幼稚園老師教小朋友大便後點清潔　網民讚超實用

不少老師絞盡腦汁及心思引導小朋友學習，最近有外國網民在Twitter瘋傳一段教學片段，片中一名幼稚園老師聰明地用氣球充當屁股，向學生示範大便後如何清潔屁股，網民大讚老師有創意，教學亦生動有趣兼實用，「太棒了，從小學習這些生活技巧是最好」、「感覺小朋友很專心上課」。

最近有網民轉載片段，分享一幼稚園老師創意用氣球當作屁股，向學生示範大便後該如何清潔股罅，獲網民大讚是最實用的教學。（「gnuman1979」Twitter片段截圖）

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有網民近日於Twitter分享片段，片中可見一名幼稚園老師正於課堂上教導小朋友如廁後的清潔技巧。該名女老師為了吸引小朋友學習，更在他們各人的椅背綁上2個氣球，當作是個大屁股，讓他們看示範後可以各自練習。

老師逐個步驟解釋如何用紙巾抹乾淨股罅，抹了一次後，把紙巾對摺，然後重複抹乾淨，小朋友非常專心看老師的示範，場面十分有趣。片段事後獲逾16.5萬人次讚好及4.8萬次轉發，非常誇張。

樓主表示不少美國學校從來不會把這些生活技巧納入教學課程，網民亦指老師這堂課非常實用。不過亦有網民表示這些教學涉及學童的私人部位，認為應該由家長親自教導較為合適，但有人反駁指不少家長錯誤教導亦不自知，如果由學校正確示範對學生有利無害。

（Twitter）