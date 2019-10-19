不滿手袋被輕碰　短髮女奶茶店內發狂　推、踢、摑、擲物暴打人

旁人擦身而過，隨身物品被輕輕擦碰，一般人都不會放在心上，但內地近日瘋傳一段短髮女在奶茶店內暴打另一名女顧客的影片，內容卻令人嘩然！影片中，一名穿粉紅外套的女子到櫃台結賬單時，曾輕輕碰到短髮女的手袋，當時並無為意，詎料短髮女當場發狂，以推、踢、擲物等招式狂毆粉紅女。網民曾疑懷是粉紅女打尖而引致事件，惟當地公安昨日發微博澄清，指事作緣於被打者曾不小心「擦碰到旁邊一女子」，而施襲者需被行政拘留15天。

穿粉紅外套的女子到收銀櫃位時，曾輕輕擦碰到短髮女子的手袋，但未有為意。（梨視頻影片截圖）

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發生於廣東清遠英德市一間奶茶店，店舖內的閉路電視片段顯示，一名身穿粉紅外套的女子走到收銀機前結賬，與短髮女子擦身而過，右手曾輕碰到對方的手袋，粉紅女沒有為意繼續結賬。

短髮女隨即一手摀住粉紅女的臉將其推倒，又大力用腳踢，又執起餐牌猛擲。粉紅女隨後緩緩站起，看似打算離開的短髮女再折返，向粉紅女連摑三巴，然後將她摔倒再用腳踏和擲物，最後才施施然離開，其間女店員和其他客人似乎被短髮女的舉動嚇倒，未有介入或阻止。

有網民看完影片後，懷疑是粉紅女先打尖惹禍，但紛紛狠評就算是打尖，短髮女亦不應以如此狠辣招數打人；另有網民認為店內其他客人應勸阻，而非一直冷眼旁觀。

英德公安昨在微博發文，稱經過核實後，事件源於受害人店內賣單時，「不小心擦碰到旁邊一女子引起糾紛」，施襲者「推打」受害人後離去。當局已拘捕施襲者，並以涉嫌尋釁滋事被處以行政拘留15天。

（網易新聞）

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