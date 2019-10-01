想用頭等艙廁所遭拒　 美國男揚言打人兼圖闖駕駛艙致航班急降

人人都想乘搭飛機時可享受最好的服務，甚至有人會想盡辦法「搲upgrade」。美國阿拉斯加航空一航班日前原訂由紐約飛往洛杉磯，起飛後有經濟艙乘客不滿被拒絕使用頭等艙的洗手間，大感不滿，不但以言語侮辱機組人員，更有其他乘客指他曾企圖闖進駕駛艙，逼使航班於緊急降落堪薩斯城。該名鬧事乘客最終被捕，警員押他離開時，一眾乘客不約而同在機艙歡呼。
上周五阿拉斯加航空一航班上有男乘客因不滿洗手間大排長龍而鬧事，令航班被迫緊急降落。（ig「mr.chernukhin 」影片截圖）
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據外媒報道，涉事航班屬於阿拉斯加航空，於上周五（27日）出發，原訂由紐約前往洛杉磯。航班飛行途中，一名經濟艙的男乘客不滿洗手間大排長龍，但空姐拒絕他使用頭等艙的洗手間，大罵：「你寧願有8個人在這裏等，也空着那邊的廁所？這是不對的，現在你威脅我要報警？給他們打電話！」
從其他乘客拍攝的影片可見，男子一邊等候去廁所，一邊大罵「總知仍要排隊的話，我就不會停止抱怨」，他又侮辱空姐稱：「我賺的錢絕對比她多！」其他乘客其後指，男子其後曾揚言要打人，並且一度企圖闖進駕駛艙。
男子被警員押走時，一眾乘客不約而同在機艙歡呼。（ig「mr.chernukhin 」影片截圖）
航班最終因該名男子鬧事而需要緊急降落堪薩斯城，抵達後有警員上機將男子帶走，期間乘客們一同歡呼。阿拉斯加航空發言人證實事件，惟表示「沒有迹象表明男子曾試圖干擾駕駛艙」。涉事航班其後繼續駛往洛杉磯，較原訂時間遲了近4個半小時才抵達。
（綜合）
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Запасайтесь попкорном 🍿🎥 ᅠ Такого у меня ещё не было: из за этого возмущённого типа на полпути в LA самолёт резко посадили в Kansas City 🛬 Там дальше в третьем видео его выводят агенты ФБР 👮🏻♂️ ᅠ Чувак до последнего доказывал на весь самолёт свою справедливость ᅠ Интересно, что ему светит? И какой штраф за экстренную посадку самолета. Как думаете? ᅠ Другой пожилой женщине стало так плохо от переживаний, что пришлось вызвать скорую и её унесли на носилках. ᅠ Хорошо, что мы не торопились, потому что теперь неизвестно насколько теперь задержимся в аэропорту Канзас Сити. Нужна проверка самолета - всем пришлось выйти, чтобы FBI могли проверить безопасность самолёта. Жалко остальных пассажиров, которые куда то торопились, может на пересадку на след рейс ᅠ Теперь мы стоим и даём показания ФБР, потому что мы сняли на видео этого клоуна) Агенты такие угарные, прямо как в полицейской академии 😅 Слишком вежливые, по 100 раз извиняются и так сложно делают простые вещи: зачем то послали за русскоговорящим агентом (хотя мы можем объясниться на английском, но у них правила), потом я предложил проще по телефону переводчику позвонить, чтобы всем не ждать. Они такие - «точно!» Позвонили, поговорили с агентом ФБР Любой 😅 Ну и всё в этом духе 🤪👮🏻♂️👮♀️ ᅠ Как сказал наш сосед по креслу: “Welcome to America” ᅠ #чернорыжиебудни#сша