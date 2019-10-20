【公平咩】加國兄弟咁啱買中同一組號碼齊中獎　原來仲中過頭獎…

這些機會不是屬於一般人的！加拿大一對兄弟在2017年時已中過一次大獎，瓜分250萬加幣（約1500萬港元），最近他們又一次中獎，雖然獎金難比上一次，但奇就奇在兩兄弟是在不同時間不同地點，買了同一組6個號碼的不同期數彩券而中獎，除了說好運找不到其他解釋。得獎後他們會分別慶祝，更坦言「不會收手」，兩兄弟會繼續買彩券。

加拿大兄弟在不同時間不同地點，買了同一組6個號碼的彩券中獎。（BCLC圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

來自加拿大卑詩省Cowichan Valley一對兄弟，2017年時已一起贏下該省彩券「Scratch＆Win」有史以來最高額獎金250萬加幣（約1500萬港元）的頭獎。之後他們玩了另一項名叫「Keno」的彩券，日前又一次中獎。

兩兄弟丹尼爾（Daniel Boylan）和肯尼斯（Kenneth Boylan）共同得到36015加幣（約21.5萬港元）獎金，但今次他們是分開買彩券，奇就奇在兩人選擇的號碼一模一樣。丹尼爾10月8日從蘇維尼根湖（Shawnigan Lake）購買，弟弟肯尼斯則在10月9日從鄧肯市（Duncan）購買，他們也覺得一起得獎十分神奇。

兩兄弟2017年時已從另一項目中中過頭獎。（BCLC圖片）

丹尼爾在自己的卡車上對號碼時發現中獎，已經不敢相信，後來發現弟弟也中獎更覺得不可思議。他們受訪時稱，已一起買了多年彩票，最近一起玩同類遊戲，而且都會用相同的6個數字。雖然已中了兩次獎，但兩兄弟說自從贏了大獎後就沒有停過買彩券，一定會繼續買下去，接下來他們會用獎金慶祝，肯尼斯會帶孩子去迪士尼玩，丹尼爾打算到泰國過聖誕節。

（綜合）