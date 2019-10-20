【可愛多圖】臘腸狗天生平衡力超強　憑頭頂物件能力成狗界網紅

在主人眼中，毛孩即使甚麼指示也不懂，只憑可愛外表已是無可取代，不過愛爾蘭一隻5歲的臘腸狗就靠過人天賦，不但獲得主人歡心，更成為狗界網紅，甚至得到健力士世界紀錄的「Amazing Animal」名銜。這隻名為「Harlso」的臘腸狗擁有超乎常狗的平衡感，無論主人將甚麼物件放在牠的頭上，牠都能穩穩地「hold住」，靚相吸引大批粉絲。

來自愛爾蘭的5歲臘腸狗Harlso憑頭頂物件的能力吸引大批粉絲，更獲得健力士世界紀錄的「Amazing Animal」名銜。（ig「harlso_the_balancing_hound」圖片）

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來自愛爾蘭的臘腸狗Harlso今年5歲，由30歲的主人拉弗里（Paul Lavery）及其伴侶史葛特（Jen Scott）飼養。本來拉弗里也沒發現Harlso的隱藏天分，他笑稱5年前看到Harlso便一見鍾情，遂將牠帶回家一同生活，「我們不知道牠懂得甚麼指令，我們試圖教他坐下，躺下，翻身，但牠完全不感興趣」。

至Harlso約2歲時，拉弗里有天忽發奇想，玩耍時將一隻玩具小雞放在牠的頭上，「牠只是坐在那裏，看着小雞靜止不動」。看到Harlso能穩穩地以頭頂着小雞，拉弗里才發現愛犬擁有超強平衡感，即時通知史葛特：「Harlso原來有隱藏的才能！」

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才華洋溢的Harlso贏得2019年度、有「網絡界奧斯卡獎」之稱的威比獎，並得到健力士世界紀錄的「Amazing Animal」名銜。（ig「harlso_the_balancing_hound」圖片）

兩人遂為Harlso建立了Instagram帳戶，記錄牠頭頂物件的獨特技能，可見無論是玩具、盆栽、水樽、獎盃或是餅乾，Harlso都能穩固的頂着。IG帳戶開立僅數個月便吸引到數萬名粉絲，令拉弗里也始料不及，「來自世界各地的人都在追蹤牠的帳戶，其實我們本來只是為自己、家人和朋友記下Harlso的生活趣事，從未想過它能成功」。

主人稱讚Harlso幾乎能頂着所有物件，挑戰成功率更高達99%。（ig「harlso_the_balancing_hound」圖片）

事實上，除了IG獲逾10萬名粉絲支持外，Harlso更紅到獲邀出席電視節目，成為狗界明星，才華洋溢的牠贏得2019年度、有「網絡界奧斯卡獎」之稱的威比獎，並得到健力士世界紀錄的「Amazing Animal」名銜。

拉弗里現時會定期上載Harlso頭頂物件的相片及影片與粉絲分享，並會為愛犬戴上不同的領呔或穿上各款衣服，「我們嘗試用領呔或服裝襯出牠頭上頂着的東西，也曾嘗試以不同節日作主題」。他強調一直有注意Harlso的安全，不會讓牠挑戰太重或危險的物件，又稱讚愛犬幾乎能頂着所有物件，挑戰成功率更高達99%。

（綜合）