台網紅吊帶裝神還原《IQ博士》惹網民FF

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台灣網紅陳香菱（Mandi）擁有36H好身材，在網路上享有超高人氣，被封為「台中李毓芬」，每次在社群媒體PO辣照都讓網友看得如癡如醉。她近日上傳Cosplay成人版卡通人物「則卷小雲」，胸前巨球再次吸引眾人目光。

照片中，陳香菱戴著則卷小雲招牌配件，紅色帽子和圓框大眼鏡，但卻上身全裸單穿牛仔吊帶褲！就算沒有穿內衣，36H巨乳依然堅挺圓潤，只見傲人雙峰擠出超深豪溝，極細牛仔吊帶更是巧妙遮住胸上2點，但感覺雙手一鬆開雙球就會全看光。

陳香菱cosplay成人版則卷小雲。（IG@chenxiangling1）

對比陳香菱PO的「成人版則卷小雲」圖片，從頭到腳根本1比1神複製，她不但做到完美模仿，36H巨球更是超越原創。引人遐想造型讓網友看了暴動直呼：「噴血版」、「其實『妳的又更大』」、「妳比則卷小雲大太多了啦！」

陳香菱不時都cosplay成人版動漫人物。（IG@chenxiangling1）

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陳香菱先前「爆乳熊熊裝」也讓眾人看了眼睛大吃冰淇淋，只見她頭戴小熊耳朵造型髮箍，同色系穿搭配件加上紅色蝴蝶結項鍊，猶如真人版泰迪熊。但往下看，極細帶比基尼根本包不住36H巨球，「8字奶」雪白酥胸超吸睛，網友都直呼：「最『兇』熊熊！」

陳香菱Cosplay「最兇泰迪熊」。（IG@chenxiangling1）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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