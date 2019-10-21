【健康百科】翹腳坐可致腰痛、長短腳　高跟鞋穿太久易生骨刺

不少人都喜歡翹腳坐，但有台灣物理治療師陳祐榕就提醒大家，翹腳對身體其實有不少壞處，例如可以導致骨盆問題、腰痛、甚至是長短腳等等！除此之外，如果長時間穿着高跟鞋，亦都可能生骨刺，影響健康。

英國梅根王妃曾經因為翹腳而被指不尊重。（資料圖片）

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振興醫院復健部物理治療師陳祐榕指出，翹腳時的姿勢會令大腿骨一上一下，容易令到骨盆高低不對稱，間接令腰椎有過度彎曲的問題，結果令背後韌帶及肌肉被拉緊，很容易就令椎間盤往後突出，結果形成腰痛或長短腳，就坐時都難以坐直。另外長期都翹腳坐的話也會引起神經血管問題，出現知覺麻痺、小腿靜脈曲張等等，亦可能令身體血液運行不佳。

雖然翹腳可以避免走光，但長時間下來可以影響健康。（電影《本能》劇照）

陳祐榕同時提到，不少女性喜歡穿的高跟鞋其實有可能造成退化性關節炎。高跟鞋設計對穿着者的重心向前，放在膝蓋前方，雖然可以令臀部看起來較為豐滿，但因為腰椎弧度過大，反而易生骨刺。再者高跟鞋會令椎間變窄而壓住神經，令到下肢麻痛。

穿高跟鞋的時間如果太長，隨時可以影響健康。（資料圖片）

陳祐榕建議如果想要翹腳，每次時間不宜超過20分鐘，也要多走動及做伸展運動。如果需要穿高跟鞋，就不應該超過5厘米，站立時間應限於20分鐘之內，不方便坐下休息的話亦應作10次半蹲，前後搖擺骨盆，減少腰椎的影響。

（東森新聞）