【健康百科】眼睛疲勞愈按愈傷　醫生警告：隨時視網膜出血！

現代人一天到晚盯著電子產品，眼睛易疲勞、乾澀，許多人會用手按摩眼睛，覺得這樣就能減輕不適感。但醫師表示，這樣做不但沒用，反而容易傷眼。

開業眼科醫師李怡萱表示，因為眼睛定焦在電子產品，使得睫狀肌僵硬造成眼睛疲勞。此時適時放鬆肌肉最好的方式還是「看遠看近」，調節肌肉。李怡萱說，由於睫狀肌在眼睛內部，按摩也很難按到。且若是稍有不慎，輕則刮到角膜造成輕微受損，重則可能因為按壓造成視網膜出血、破洞，甚至剝離。

眼睛定焦在電子產品，使得睫狀肌僵硬造成眼睛疲勞。（Upslash@robin_rednine）

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另外，也有民眾出國喜歡到當地藥妝店買眼藥水，眼睛乾澀或是不舒服時，點上一滴。李怡萱表示，這類眼藥水通常含有血管收縮劑，用久了反而會過度刺激眼睛。

眼藥水通常含有血管收縮劑，用久了反而會過度刺激眼睛。（資料圖片）

至於坊間也有傳言「看看綠色植物」也能達到眼睛保健的功效。對此，李怡萱則表示，並非綠色的植物對眼睛有特別好的保健功效，而是綠色的波長最容易對到焦，因此建議大眾起身望遠時，可以看看綠色的東西較不費力。

李怡萱強調不要長期盯著電子產品，每30分鐘休息10分鐘是眼睛保健的最好方式。她建議，若是感到眼睛疲勞可以攝氏40－50度的毛巾熱敷10－15分鐘；也可以適時補充蝦紅素來改善。最後，她也提醒不要隨意使用非醫師開立的眼藥水，最好每半年至眼科檢查，避免眼睛受到傷害。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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