18歲失戀高男生持槍返課室亮槍　暖心教練一個擁抱化解悲劇

師長們對孩子除了要傳授知識，更重要是陪伴和指導孩子成長。今年5月，一名18歲男生失戀後持槍進入美國俄勒岡州一間高中，擬在校內自殺。當時傳媒報道均指該學生被校內美式足球教練制服，全校師生成功脫險；但當地檢控部門最近公布事發的閉路電視片段，讓一眾網民既驚訝又感動。原來當時教練在奪走學生的槍後，兩人曾互相緊緊相擁，教練一直安撫着對方，才避免了悲劇發生。

美式足球教練洛威（左）先搶去學生的散彈槍，並試圖轉交其他職員（右）。（Twitter「DanTilkinKOIN6」影片截圖）

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事發於俄勒岡州的帕克羅斯高中（Parkrose High School），今年5月，18歲的男生迪亞茲（Angel Granados-Diaz）據報與女友分手後心情低落，帶着散彈槍到校內打算自殺。迪亞茲一度持槍進入課室，現場師生慌忙逃走，其後校內的美式足球教練洛威（Keanon Lowe）到場阻止。當局事後透露，稱涉案散彈槍內只有一發子彈，而槍手亦從未用槍指向他人。

根據閉路電視片段，畫面中的洛威當時已成功奪槍，一邊嘗試把槍遞給其他人，一邊安慰着迪亞茲。當有職員接過散彈槍後，洛威隨即緊抱迪亞茲，兩人相擁近半分鐘，洛威一直沒有鬆手，迪亞茲的心情也變得平靜。

事發於俄勒岡州的帕克羅斯高中（Parkrose High School），報道指男生帶着的案散彈槍內只有一發子彈，且從未用槍指向他人，懷疑他想在校園內自殺。（Google Map截圖）

洛威受訪時表示，當他看到迪亞茲時，二人只有數步之遙，「我看着他的臉、看着他雙眼，看着他手上的槍，我才發現那是把真槍」。洛威其後奪走散彈槍，看到迪亞茲跑出課室大叫，選擇繼續陪伴在側，「我很同情他，尤其當大家還年輕時，你不會在整件事完結前，就意識到自己當刻在做什麼」。

迪亞茲一案已在本月10日審結，他在庭上承認兩項非法擁有槍枝的相關罪行，被判3年緩刑，但須即時接受心理治療。

（綜合）