Long D男友扮熊畀驚喜卻見女友偷食斷正　帽事嘅悲劇被質疑造假？

遠距離戀愛因為不能時常見到對方，情侶很容易質疑對方有否偷食。最近網上瘋傳一片段，有男友特意飛越2400公里到女友住的地方，希望於街上裝扮成玩具熊給她驚喜。豈料他意外地目到女友被擁入其他男生的懷抱，突然之間「綠光蓋頂」，女友見狀便立即追上去求饒。 不少網民表示男友獲得如此下場非常可憐，但亦有網民懷疑片段的真實性，「真的是這樣巧合嗎」、「是抖音片的愛情故事嗎」。

網上近日瘋傳一段男友撞破女友偷食的片段，指一對遠距離戀愛的情侶本來相隔2400公里，男友為了給女友驚喜，特意來到她所住的地區，扮成玩具熊在街上遇見她。（微博片段截圖）

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網上近日瘋傳一段男友撞破女友偷食的片段，指一對遠距離戀愛的情侶本來相隔2400公里，男友為了給女友驚喜，特意來到她所住的地方，扮成玩具熊在街上與她見面。

片中可見，男友穿上服裝後興高采烈地走向女友面前，詎料另一男生正緊緊抱着女友，看似相當甜蜜。男友見狀即除下頭套，望着這心碎的一幕，只能默默地轉身離去。女友得悉自己所做的一切已被對方撞破，於是馬上跑過去求男友原諒，甚至捉起他的手並抱着他，不甘心讓他就此離去。

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男友的悲慘結局令不少網民亦感到心痛，「男人最痛莫過於這種」、「世上最可怕的生物應該是女人」、「男生超慘的」、「又一個綠綠的故事」。但有部份網民質疑片段的真實性，他們解釋片段完整拍到整件事的發生，像是拍攝者一早預知這件事。

更有眼利的網民發現片段的環境有大量簡體中文字出現，似是於內地所拍攝，即懷疑男友的外國人身份，「是日本到內地的人嗎」、「我覺得他們只是在做戲」。

有人更見店舖的老闆娘及其他圍觀者反應冷淡，隨即質疑整條片段都是造假，「根本是韓劇的情節啊」、「感覺是在拍戲的樣子」、「整個片段看到了起承轉合，也太巧合了吧」。

（綜合）