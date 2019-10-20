女大學生硬闖Starbucks「免費試工」　警員得知理由哭笑不得

有些工作聘用員工之前會要求試工，不過南京一名女大學生卻不請自來，為了應徵南京南站一間星巴克（Starbucks）的空缺，竟突然跑到店內抹枱、替客人端飲料，直接用「實力」證明換取職位。不過，店家卻覺得相當困擾，無論如何勸說，請她離開，女子依然故我，最後該店只好報警，警員得知女子「勤快工作」的理由即時哭笑不得。

該名女大生在8日上午到南京南站的星巴克，並突然擦起桌子和掃地來。（網上圖片）

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該名女大生在8日上午到南京南站的星巴克，並突然擦起桌子和掃地來，甚至主動收取顧客的飲料單，再將飲料端給顧客，甚至一度想進入吧枱沖咖啡。

星巴克員工表示，「她進到店內一句話都沒說，開始做起員工該做的活，只要我們的員工做什麼，她就跟着做什麼，我們收東西，她就也來收東西，導致有顧客還以為她也是店員，向她詢問東西。當其他店員都在忙碌的時候，她甚至還打算闖進吧枱內工作，這已經干擾到我們了。」

星巴克員工表示，「她進到店內一句話都沒說，開始做起員工該做的活」。（網上圖片）

女子的舉動令店員相當困擾，不論怎麼勸說，女子都不肯停止工作，最後店家只好報警處理。警方到場後請女子離開，女子向警方坦言，由於畢業後求職困難，偶然發現這間星巴克生意不錯，想在該店工作，但不善言辭的她不知如何表達，才想到以這種方式求職。警員聽後哭笑不得，只能安慰女子，「你太着急了！想打工你跟店家好好說呀，直接做幹嘛呢？」

（江蘇公共新聞）