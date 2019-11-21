日女學收納醫好拖延症仲嫁到上海　不斷要老公搬屋背後有原因

自夏天以來，生活在上海的群眾們可謂是有苦說不出，誰也不會想到有一天自己會失去「丟垃圾的自由」。記得當時流傳很廣的一個短片是上海人每天早上都要接受居委會大媽的靈魂拷問：「你是什​​麼垃圾？」因為垃圾如果不分類，多則要200元人民幣的罰款，導致很多人每天扔個垃圾，不是心驚膽戰就是鬼鬼祟祟。 但是對於其中一位上海居民來說，「垃圾分類」可是小菜一碟，畢竟從她懂事開始就已經學習垃圾分類了。

來自日本的整理收納師——池田惠美

她不僅善於整理房間，連自己的個人信息也做了整理，比如這本「萬一筆記本」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

萬一筆記本的意思是「萬一意外發生時，給家人看的筆記本」，裏面記錄了她的個人信息、銀行信息、親人的聯繫方式、保險公司的信息，甚至還有寵物狗狗的健康狀況。

來自日本的職業級收納師池田惠美。（《我住在這裡的理由》節目截圖）

惠美的丈夫是中國人，目前夫妻倆和兩隻狗狗一起在上海定居。

惠美與丈夫的家。（《我住在這裡的理由》節目截圖）

而這場跨國婚姻中最與眾不同的還是夫妻倆的相處方式——AA制，並且雙方都不知道對方的收入。

話說回來，惠美作為日本最大的整理收納培訓機構一級整理諮詢師，她的家是什麼樣的呢？（點圖看詳細介紹及收納術分享）▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

學習收納整理改變了我的人生。 池田惠美

曾經，她也是一個拖延症嚴重，又十分懶惰的豬豬女孩，但是學習收納後，思路變得更清晰，時間管理能力也提高了。

與此同時她也發現了中國市場的潛力，於是便成為了一名收納整理講師，甚至經常把學員帶到家裏來上課，在家的環境中更好地教學。

她的學員們來自全國各地，據說還有從烏魯木齊趕來上課的學生。

說到惠美與中國的緣分還要追溯到15年前，惠美以研究員的身份來到同濟上學，參加污水處理項目。

一年項目結束後，本應回國的她卻喜歡上了中國，並且想繼續努力的學習中文。在那之後，惠美在兼職的公司裏結識了現在的老公。

據說當時惠美的中文還不太好，而老公也在學習日語，於是兩個人就在互助學習的過程中逐漸熟識。

結婚之後便定居在中國，至此已經十五年了。

惠美和丈夫（《我住在這裡的理由》節目截圖）

說起夫妻平時的相處方式，丈夫說：「她覺得我如果沒有壓力就不能進步。」

所以她經常說：「這房子不行，我要換。」

最後，說到惠美留在中國的原因。她說︰「是因為喜歡中國」。她覺得生活在中國的氛圍「比日本活潑，開心」。

整理收納是一種方式，但是希望大家學了以後可以改變人生，改變想法，甚至改變自己的工作狀態，也是我最大的心願。 池田惠美

看完這期節目，惠美醬又再次迸發了好好收納的決心，希望從每一次學習收納中學會有條理的生活，享受更自律的人生。

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】