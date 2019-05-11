【太太是日本人】日女呻嫁中國男7大辛酸：語言障礙、返鄉超辛苦

據統計，每年日本的國際婚姻夫妻高達2萬多對，排名TOP3的分別是：日本&美國、日本&韓國、日本&中國。

圖為江宏傑、福原愛夫婦。（微信「日式生活美學」圖片）

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也有調查表明國際婚姻的離婚率高達61%、日本人的離婚率達34%，跨國婚姻真的這麼難維持？印象中溫柔賢慧的日本女性也普遍遭遇婚姻危機？

今天這位日本的太太就現身說法，給大家說說有關跨國婚姻那些事兒。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

b站（bilibili）有名的up主「太太是日本人」是一位土生土長的日本妹子，7年前她和來自中國的先生相遇相知，倆人結婚後，太太正式成為了一位「跨國媳婦」。

（太太是日本人@微博）

因為她很愛錄視頻，便自學剪輯成為了一位視頻博主，視頻的主要內容是拍攝自己的瑣碎日常。老公也貼心的充當了太太的字幕翻譯，被稱為字幕君先生。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

太太說目前雖然和字幕君先生，感情貌似沒啥問題，但是還是有很多不容易的事。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

【困難一：語言問題】

太太說她完全不懂中文，並且字幕君先生來日本10年了，日語雖然說的還不錯，但是不知道的日語還是有很多。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

有時候面對先生的疑問，太太也不知道該如何解釋。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

有時太太正在津津有味的煲劇，先生會突然問：「他（劇中的人物）這是甚麽意思？」 太太就不得不停下來解釋：「可以說是非常心累了」。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

無法解釋的時候，只能嗯嗯啊啊的糊弄：「對方就會覺得自己很敷衍，於是心更累了……」

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

【困難二：不能分享童年回憶】

「小時候吃的零食，看的電視節目，若想問彼此一句：『你還記得嗎』簡直就是做夢……」

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

不過太太說，自己也很喜歡聽先生的童年記憶，「因為都是非常聞所未聞的有趣話題」。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

以下都是字幕君先生提到過的兒時在中國的回憶：小霸王遊戲機、櫻花舞…

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

【困難三：無法和對方的家人交流】

太太說在婆家的時候，永遠只能說三句話 「你好你好」。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

「謝謝謝謝」

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

「OKOK」

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

「只要學會這三句，在中國待一周都毫無障礙。」但是心裏一直都在想，大家都在說啥？

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

但每次最難為的還是字幕君先生，因為他不僅要和自己的家人說漢語，還要抽空負責給太太翻譯。有時先生的家人主動給太太說英語，本來先生要給太太翻譯成日語的，結果也變成給太太說英語。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

更有意思的是，當場面極度混亂時，先生會對自己的媽媽喊日語的okasan（母親）。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

總之太太覺得，無法順利的和家人溝通，是最讓人難受的……

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

【困難四：回先生的中國老家很辛苦】

太太說：每次回先生的老家，不僅要飛3個小時，機票價格也很高，加上下了飛機之後的路程，一天的時間就浪費掉了。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

「還要請長假，金錢和時間都要準備充分」。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

【困難五：自己的名字變得「奇怪」】

由於日本女性婚後要冠夫姓，如果先生加入日本國籍，太太的名字前就要加上丈夫的中文姓氏，會變得有點奇怪。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

太太說：「丈夫的姓非常難寫，用日語寫出來簡直是亂七八糟。」

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

就像這樣（如圖）。辦手續也變得特別復雜，甚至需要專門編輯一個郵件解釋一下。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

【困難六：夫妻的休息時間沖突】

「關於工作，日本人的周末是絕對休息的，但是丈夫在周末還會確認工作」這樣的話一些周末的活動都無法進行，心情也會受到影響。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

【困難七：「東道主」的霸王條款】

因為太太和丈夫現居日本，一些當地的酒店預訂、旅行預約、還有最頭疼的政府機關手續，也是太太來做。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

這些丈夫從來不管不問，還一副「你是日本人你該做」的態度，真的讓人火大。

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

不過太太覺得，可能是定居在日本的原因，沒有意識自己是「跨國婚姻」裏的一份子更辛苦的應該還是丈夫吧！

（太太是日本人@bilibili影片截圖）

對於跨國婚姻，你認為夫妻之間最可能遇到的問題是甚麽呢？

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

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