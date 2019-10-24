生活健康都出事！台女星余苑綺現血便確診大腸癌　今擴散至肺、肝

余苑綺原本在2014年被診斷出罹患大腸癌3期，經過化療後讓她抗癌成功，沒想到21日就爆出癌細胞已擴散到肺、肝，而當時她第一次發現身體有異狀時，是因為出現血便，到醫院去檢查後才發現是大腸癌。

余苑綺2018年在《命運好好玩》節目上就談到，自己應該是全家生活最健康的人，飲食習慣就是多喝水、吃青菜，不愛油炸食物，也不常外食，生活作息正常，平常也愛運動，可是偏偏癌症就出現在她身上。

台女星余苑綺健康身飲都患大腸癌。（Youtube@命運好好玩官方頻道）

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而當初是因為發現自己有血便的情況，起初還以為是痔瘡，就上網查治療方法，後來過了兩、三個星期，狀況都沒有好轉，才告知家人去照大腸鏡，發現狀況有些嚴重，建議她去大醫院檢查，到大醫院檢查時，醫生在觸診時起先還表示，這沒什麼，很快就好了，後來檢查報告出來後，醫師告知是大腸癌一期，接著就進行手術，手術後化驗癌細胞才發現已經到淋巴，所以應該是大腸癌第三期，於是還有要進行化療。

你是否大腸癌高風險人士（按圖▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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