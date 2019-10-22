座頭鯨獨特獵食畫面曝光！包圍獵物噴氣製氣泡網　一跳上水即開餐

大自然的奧秘睇10次也不夠！日前有美國研究人員捕捉到座頭鯨的獨特獵食畫面，原來座頭鯨發現獵物時，會圍繞牠們噴出氣泡，形成「網狀的大氣泡」，將獵物圍困，最後座頭鯨躍出水面，再張開口擦餐飽。

從影片可見，兩條座頭鯨先一起俯衝而下，將獵物包圍及噴出氣泡，形成「氣泡網」將獵物圍困。（影片截圖）

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這項研究由夏威夷大學馬諾阿分校（University of Hawaii at Manoa）以及其他學校共同參與，在阿拉斯加東南方海域捕捉座頭鯨獵食畫面，研究人員利用2個鏡頭，包括從座頭鯨的視覺及高空航拍，他們在座頭鯨身上擺設攝影機及感應器，以不同角度拍攝整個過程，了解座頭鯨的獵食行為。

座頭鯨身上亦設有攝影機及感應器。（影片截圖）

從影片可見，兩條座頭鯨先一起俯衝而下，將獵物包圍及噴出氣泡，形成「氣泡網」將獵物圍困，最後躍出水面，把獵物一口氣吞下。

夏威夷大學馬諾阿分校海洋哺乳動物科學家貝吉德（Lars Bejder）形容，今次拍得獵食畫面很有開創性，「我們正在觀察這些動物如何操縱獵物，這個研究讓我們獲得前所未有的新見解」，他又指航拍機拍到整個「氣泡網」的製作過程，而座頭鯨身上的攝影機則完美展示動物視覺，結合這兩個數據令他們相當鼓舞。

（綜合）