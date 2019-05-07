外出遊玩時拍照打卡再上載社交網絡「呃like」是指定動作，但使用相機及電話時要小心，一名挪威女子早前到海邊遊玩時一時甩手，手上iPhone即跌進水裏，原以為要與手機永別，不料水中竟慢慢浮出白影，一隻可愛的小白鯨竟然叼着手機從水中浮起，似是要交還給她。網民看過片段都大讚「超治癒」，大呼事件不可思議。

挪威女子Isa早前到海邊遊玩時手機不慎跌進水裏，竟獲一條小白鯨叼起交還。（ig「isa opdahl」影片截圖）

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萌爆小白鯨「執手機」過程

居於挪威亨墨菲斯的女子Isa早前與朋友到海邊遊玩，其間一時不慎，手上iPhone意外掉進海裏，當她感到絕望之際，水中竟緩緩冒出白影，一隻小白鯨慢慢浮上水面，牠口中叼着Isa的手機，像要把失物交還給Isa，之後小白鯨更於水面逗留了一會，彷彿向Isa微笑，不怕被她及友人觸摸。

Isa和朋友們都對白鯨的窩心舉動感到十分驚喜，隨即將片段上載至facebook及instagram，並寫下：「動物比人類更善良。」帖文甫上載即獲網民瘋傳及留言，直呼事件難以置信，「竟然會幫忙撿手機」、「白鯨真是一種神奇的動物」，「這片段告訴我們，大自然其實不是我們想的那麼糟糕，白鯨的行為再次提醒我們應該更努力保護瀕危的動物」。

小白鯨交還手機後，更於水面逗留了一會，彷彿向着Isa微笑。（ig「isa opdahl」影片截圖）

亦有網民大讚白鯨的笑容「超治癒」，指已將片段收藏起來，以便不時翻看，「最後那個笑容直接融化」，「牠的樣子好像正等待獎勵呢」。

（ig「isa.opdahl」）