12分鐘殺94條鯨魚　懷孕鯨魚遭剖腹胎兒棄屍　鮮血染紅丹麥海灣

各地傳統大不同，但部分可能被批評為不合時宜。法羅群島（Faroe Islands）每年夏天都有捕殺鯨魚的傳統，漁民會一同聚集捕鯨作為冬天的儲備。近日當地漁民再次舉行捕鯨活動，數小時內屠殺近百條鯨魚，當中包括懷孕鯨魚。有海洋保育組織批評，漁民劏開懷孕鯨魚腹部，取出胎兒隨意丟回大海，手法殘忍。

法羅群島的漁民早前舉行本年第11次捕鯨活動，僅12分鐘內殺死共94條鯨魚，海灣被血水染紅。（Sea Shepherd Faroe Islands Campaign網頁圖片）

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據外媒報道，丹麥海外自治領地法羅群島的漁民早前舉行本年第11次捕鯨活動，海洋保育組織「海洋守護者」英國分會（Sea Shepherd UK）前往紀錄。當地人稱捕鯨儀式被稱為Grindadráp，漁民會駕駛船隻，將鯨魚趕進海灣令牠們擱淺，然後在海灣或岩石上就地以刀捕殺。

本月27日的捕鯨活動中，「海洋守護者」成員目擊當地漁民的船隻持續追逐鯨魚5小時，並在僅12分鐘內殺死共94條鯨魚，當中包括5條懷孕鯨魚。組織成員待漁民以挖掘機檢走鯨魚屍體後，跟隨他們的卡車，目擊他們剖開懷孕鯨魚的腹部，將仍被羊膜包住的胎兒取出，並隨意丟回大海。

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「海洋守護者」批評當地的捕鯨活動缺乏有效監管。（Sea Shepherd Faroe Islands Campaign網頁圖片）

「海洋守護者」發言人稱，當地的捕鯨活動缺乏有效監管，「（捕鯨活動）可以隨時在法羅群島周圍的26個指定殺戮地點中的任何一個發生，沒有季節限制，沒有配額」，年初至今已有至少536條鯨魚遭到捕殺。而捕鯨過程中，遊客及兒童均能於岸邊駐足圍觀，令捕殺行為變相成為社交活動。發言人更稱，曾見到有兒童持捕鯨刀於海灘上玩耍，玩弄鯨魚的屍體。

由於缺乏相關文件或數據證明，鯨魚尚未被視為瀕臨物種。雖然捕鯨活動飽受動保組織抨擊，法羅群島的漁民仍堅持，捕鯨是「可持續」的活動，並且受到法律的監管，同時是當地文化的一部份。去年9月，「海洋守護者」曾向法羅群島提出，連續10年向法羅群島提供100萬歐元（約861萬港元）資助金，以換取漁民停止捕鯨，惟相關建議遭到拒絕。

（綜合）