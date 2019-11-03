台人夫與女同事開房　辯稱難一次斷情　妻疑惑：我們只剩親情？

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

嗨，親情您好，我很想同意那句話：「在愛情的國度裏，不被愛的才是第三者。」但最後我還是無法接受，原因是，在婚姻的國度裏，第三者永遠是第三者。沒離婚以前，愛得死去活來，就是會被告得死去活來。

我們來解決三個問題，第一個問題是，要與第三者分手，到底應該一次到位，還是漸進治療？第二個問題是，你到底在執着什麼？第三個問題是，結婚久了，究竟是親情還是愛情。坦白說，這三個問題都可以用三十萬字來回答，但是寫成論文沒人要看，請容我用簡略的方式回答你。

第一個問題，就跟戒煙一樣，當然是一次到位。你如果讓他選擇，20年後他還是一樣藕斷絲連。所有的外遇都有藉口，但是千萬別認為是因為自己不好，所以他選擇別人。外遇這種事之所以發生，通常是因為「你們都不好」或者「他不好」，但是沒有「你不好」這個選項，因為一旦外遇，就是他在婚姻中選擇背叛你，他在一開始就有錯。他可以選擇戒斷，因為是他的錯，但你不要再相信這種「不被愛的人才是第三者」這種話了，你是配偶，他就是犯錯，他只能選擇立刻回頭，或者離婚，沒有「慢慢處理」這種事，那只是藉口而已。

台女指丈夫與女同事過去半年一直偷情，令她不知如何是好。示意圖。（iStock）

第二個問題，你該問自己的是，你到底要什麼？你可以讓他們愛得死去活來，也可以告得他們死去活來。但是你執着的要這段婚姻的用意在哪裏？如果你不想離婚，是要取得更好的離婚條件，我是贊成的。但是，如果你只是因為害怕失去，我倒是要問你，你會失去什麼？失去一個不愛你的人而已，難道是完整的家？X的，在他決意要外遇的時候，這個家就已經不完整了好嗎？還是你覺得他會回頭？先不論他會不會回頭，他回頭你就要？男人都死光了嗎？你愛他？愛他什麼？愛他外遇時瀟灑不羈的形象？還是愛他貶低你、看輕你的時候輕佻不屑的言行？斯德哥爾摩症候群不是瑞典首都，是一種病，好嗎？

最後一個問題，你得要知道，夫妻到了一定的婚齡，其實重點都是在過去彼此互相支持的情與義，你硬要去分析愛情與親情，那是中了他的計。感情就是感情，除非你硬要說，有上床的叫感情，沒上床的叫親情，他跟小三上床，所以是感情；跟你只剩下小孩與家庭，所以叫親情。不，那叫做工具人，他只是用親情兩個字拐你繼續當奴工。不愛了，就是沒感情，硬要說這叫做親情，只是給你台階下而已，你不覺得應該要勇敢的做出選擇嗎？

你只能活幾十年而已，想清楚自己要什麼，然後，去做吧！