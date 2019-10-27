兒子退伍即失業　台媽遭憂養出媽寶　網紅律師列10點暖心回應

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

+ 2

以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位母親，媽寶的養成，源自於強大的控制慾與驚人的影響力，才能賦予孩子強大的依附力。如果媽媽拼命想介入孩子的人生，而且給孩子強大的靠山與資源，讓他為所欲為。孩子成年以後更變本加厲，無法放手讓他「正常的」對其他人，包括配偶負責，這才叫做媽寶。

你還差遠了。

不過，有些事情還是要跟你說。

律師呂秋遠提醒，所謂「媽寶」，其實是由於母親的強大控制慾所致，令子女產生依賴。（《媽寶兄弟》劇照）

1.孩子跟媽媽聊心事，是一件很甜的事情，到老你都要這樣，也可以這樣。但是，請你就是靜靜的聽，微微的笑，然後淡淡的說，你辛苦了，這樣就好。

2.孩子在外受委屈，我們要做的，不是為他出頭，而是協助他分析，問題出在哪裡就好。畢竟你聽到的都只是一面之詞，他的委屈，說不定引起別人更大的委屈。你得協助他突破盲腸，其他的就交給他自己解決。

3.雖然他在你眼裡，永遠是五歲那個可愛的小魔鬼，但是他真的已經二十五歲了。你必須得讓他獨立的解決問題，不然以後他就會成為別人的魔鬼。你的責任只到他的二十歲，二十歲以後，他就算闖了天大的禍，也得自己解決。

4.不過，請你不要對他說出絕情的話，例如「你不聽我的，以後就別回家」之類的，你應該要說，「我不贊同你，但尊重你的選擇，請記得我們永遠是你家人，這個家的大門永遠為你而開」。

呂秋遠指，如果女事主兒子他日結婚，希望她可以將新抱當作忘年之交，避免形成有條件的愛。（結婚示意圖，資料圖片）

5.如果他結婚了，請把他的配偶當作忘年之交，而不是當作女兒。沒有血緣也可以有親情，但是如果是依附在兒子身上的親情，那叫做有條件的愛，並不是對女兒的愛。我怕她不聽你兒子或你的話，你就會把她當仇人，這樣更容易養成媽寶。

6.退伍以後暫時沒正式的工作，這是很正常的。你可以先協助他找到興趣，而打工是一種找到興趣的好方式。你不要擔心他會一直打工，因為生命會自動找到出路。

7.如果一到兩年以後，他還是只能找到打工的工作，你就應該把他趕出家門，因為你已經沒有義務養他。不然就要開始算房租與水電費，讓他知道，天下沒有白吃的午餐，只有白癡才會心安。

呂秋遠續指，如果女事主兒子往後一到兩年後，還是沒正式的工作，便應將之趕出家門。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

8.如果小孩要跟你借錢，請他一定要開立本票，而且寫出借錢的原因。你可以考慮不收他利息，但是要讓他知道你本來是可以收的。如果不還，你一定要提告，讓他知道負責任這三個字怎麼寫。還有，這本來就是你的老本，他沒有權利花掉。周潤發說過，朕不給的，你不能要。

9.說真的，要培養自己的孩子成為媽寶，就是不斷的介入他的人生，看到兒子受點委屈，就急著幫忙與指導，養成孩子凡事問母親的習慣。我知道你看到他走錯路會很難過、看到他結錯婚會很心痛。但是，這都是他自己選的，當然要自己負責，你過好你的人生才是實際的。

10.喔，其實重點是你老公，我覺得他竟然可以為了這種事情跟你冷戰四個月，該想想如何開除他了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）