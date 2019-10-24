「嘢可以亂食，說話不能亂講！」內地江蘇省日前發生一宗罕見傷人案，一名男子飲酒後到足浴店按摩，按摩師按腳時取笑他腳臭，「像一股死老鼠的味道」，沒料對方聞言非常不滿，一怒之下追着他暴打一番，又大肆破壞店內東西。事件最終驚動警方，打人男子被行政拘留，他酒醒後表示，以後會做一個「講衛生又守法紀」的人。

一名內地男子日前到足浴店按摩時被技師取笑腳臭，他一怒之下追着對方暴打一番，最終被行政拘留13日。（現代快報圖片）

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事發上周三（16日），一名男子與友人晚飯過後，結伴到江蘇省常熟市一足浴店按摩及修腳。技師替男子脫下鞋襪後，即聞到一陣濃烈的腳臭味，更有坐於附近的客人掩鼻憋氣，技師於是開玩笑說：「你的腳怎麼味道這麼重，像一股死老鼠的味道！」

沒料男子聞言即被惹怒，他氣得即時站起來指罵，雖然按摩師不斷道歉，但男子未有冷靜下來，一怒之下更出手暴打按摩師，又失控大肆破壞店內物品，店內的客人見狀即時報警。

打人男子冷靜下來後表示，晚飯時與友人一同喝了2瓶白酒和約4瓶啤酒，後來打算按摩放鬆一下，但技師卻當着朋友面，取笑他有嚴重腳臭，令他感到被羞辱、非常「無面」，加上酒精的影響，衝動毆打了技師。該男子其後因涉嫌尋釁滋事被公安判處行政拘留13日，他酒醒後承諾，日後會做個「遵紀守法講衛生」的人。

（綜合）