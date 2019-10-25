牠們來自葛咸城？　老鼠受訓識扭軚　 揸車搵食大滿足

很多人聽見老鼠都耍手擰頭，因牠們經常遊走坑渠之間覓食，身上沾滿細菌，然而美國有科學家發現老鼠這種屬於高智生物，受訓後竟懂得扭軚盤和驅動迷你車去尋找食物。

電影《JOKER小丑》中有一段新聞報道，稱葛咸城的老鼠正在進化中，並將會成為這座城市的新威脅；相信這威脅就是指天生具有與老鼠交流能力，可以訓練及控制老鼠的Otis Flannegan。無獨有偶，美國里士滿大學（University of Richmond）研究員蘭伯特（Kelly Lambert）早前亦率領團隊，利用透明食物容器製成的迷你車，分別訓練6隻雌性老鼠，以及11隻雄性老鼠，驅動車子以取得食物。

蘭伯特團隊為實驗老鼠設計的「烈火戰車」長約40厘米，設有四個車輪，內裡有三個充作軚盤的銅製把手。蘭伯特指出，過往有科學家成功令老鼠識別不同物體、按下把手以及在迷宮內找出路等實驗，而為了解老鼠腦部發展如何影響牠們的認知能力，故研究團隊今次提升難度，且看老鼠能否完成如駕車等複雜任務，好讓科學家加深對動物神經系統的認知。

研究員分別在迷你車內的把手，以及在終點附近範圍放置食物，發現老鼠不但會自行走入迷你車廂中，還前所未見地透過轉動左中右的把手改變迷你車的方向，希望駛至終點尋找食物。研究員其後檢查老鼠體內分別反映壓力反應的皮質醇（Cortisol）與抗壓反應的脫氫表雄酮（Dehydroepiandrosterone）水平， 證實老鼠駕駛迷你車的時候，體內的脫氫表雄酮水平上升，換言之，牠們參與較複雜的任務時，心情反而變得更輕鬆，同時反映牠們對於學習新技能感到滿足。

蘭伯特表示，今次實驗結果顯示老鼠有能力駕駛，同時反映牠們大腦的「神經可塑性」（neuroplasticity），即是能靈活地應對新挑戰。蘭伯特相信老鼠的腦部已發展到超越人類所知的範圍。有關研究結果已刊登在英國科學雜誌《新科學家》（New Scientist），團隊未來將進行更多實驗，以了解老鼠如何駕車、駕駛時的心情，以及哪個腦部區參與驅動迷你車的行動等。