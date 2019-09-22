肥老鼠卡住辦公室抽屜　不能自拔掛櫃門　網民嘲：知道要減肥了吧

相信不少人在辦公室看到老鼠一定會嚇得驚慌失措，不過台灣有網友在Facebook社團「爆笑公社」發文分享多張照片，只見一隻老鼠卡在辦公室同事的抽屜，動彈不得，讓原PO忍不住笑說「頭過身沒過」，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

有台灣網友在Facebook社團「爆笑公社」發文分享多張照片，只見一隻老鼠卡在辦公室同事的抽屜，動彈不得（Facebook@爆笑公社）

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快把這個抽屜丟掉

有網友崩潰表示，這個抽屜我不要了！！來人啊，快幫忙燒掉QAQ（即睇網民留言▼▼▼）

該減肥惹！

是說～這隻老鼠會卡住，是不是中秋節吃太多啦.....肥滋滋的～（即睇網民留言▼▼▼）

說好的「頭過身就過」呢？

俗話說：頭過身就過，從這個故事可知，完全是在騙老鼠的😁（即睇網民留言▼▼▼）

厭世老鼠是你？

還有網友笑說，仔細看看老鼠的表情，根本就是放棄人生XD（即睇網民留言▼▼▼）

本編今天才恍然大悟，原來辦公室抽屜也可以當補鼠器啊（大誤）不過～這種情景還是出現在別人的抽屜就好啦😅

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