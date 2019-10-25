投訴麥當勞店員落錯單　反被掟到眼腫鼻裂　美婦「不開心樂園餐」

開心樂園餐不開心？美國一名女子聲稱麥當勞店員落錯單，與分店經理理論，結果先口角後動武，她將一包包食物擲向店員後，對方卻投擲攪拌機還撃，導致她顴骨和鼻子被撞至爆裂，左眼更撞到又黑又腫。

「我想點『開心樂園餐』及數個芝士漢堡，可惜我當天並不快樂。」普賴斯（Britany Price）憶述上月在俄亥俄州（Ohio）麥當勞點餐的經歷，她說，當日開車接載子女前往買外賣，取餐後發現店員落錯單，於是把4名子女留在車上，自行走入店內向職員了解。閉路電視片段顯示，普賴斯當時等了超過20分鐘仍未獲職員理會，於是她自行添飲料及在店內閒逛打發時間；普賴斯強調當時很多顧客都感到不滿，「你知嗎？他們逕自離開，甚至沒有點餐。」

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普賴斯不忿被忽略，一惱之下返回汽車取回外賣，然後氣沖沖將全部食物放在櫃台要求退款。普賴斯跟在場經理理論不果，隨即將一包包食物擲向對方，經理則向普賴斯猛擲攪拌機還擊，普賴斯被掟至失平衡跌倒，顴骨和鼻子爆裂，左眼更是又黑又腫，「我需要接受手術，多次見醫生跟進，經歷了多個艱難時刻。」

對於有網民指普賴斯先動粗挑釁，才會招致受傷，她卻堅持即使自己當時不動手，情況也會失控。警方仍未就事件落案控告任何人；而麥當勞發出的聲明強調，客戶和員工的安全對公司至關重要，並正在調查事件。