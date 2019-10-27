台運動系美女Jessica Kao引網民哄動　完美身型加腹肌笑容冧到爆

正所謂「台灣最美的風景是人」，近日台灣網絡就流傳一位名為Jessica Kao的運動系美女，樣子標緻之餘身型體態亦都十分之均勻。不過最吸引的，是她經常都會在IG上載靚靚寫真，部分更會以健康性感打扮，大騷自己的美好身段，令網民大飽眼福！

Jessica曾經乘坐郵輪，並在船上的球場穿上比堅尼打籃球。（fb「Jessica Kao」圖片）

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早前有人在PTT討論區上以「我覺得還不錯」為題分享Jessica的照片，帖文很快就引來網民們的哄動，並引發一連串的討論，直言「我也覺得不錯！」其實Jessica也算是一位網紅，有自己的facebook專頁和instagram帳戶，其中IG的粉絲已經超過3.2萬。Jessica現居於台北市，是東吳大學的學生。

Jessica Kao來自台灣，現時正於東吳大學讀書。（fb「Jessica Kao」圖片）

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驟眼一看，Jessica的身材全身比例都十分均勻，顯得手腳修長。從她纖腰上的腹肌，就知道她平時都花上不少時間操練，才有今日的成果。而且，Jessica能夠成為話題美女，不只單靠身材，她的甜美笑容亦都冧倒不少人，加大眼睛和小酒窩，相信成為不少人心目中的理想女友！

網民對於Jessica都給予一致好評，感嘆女孩子如果有運動的話，體型真的會特別好，「有運動真的很不錯」、「運動系就是讚」、「很棒啊這種型的」。

（綜合）

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