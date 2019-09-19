台妹穿日式浴衣現超勁上圍　被友嘲似AV角色　貼圖問網民：像嗎？

和服美人是日本的象徵，也是遊客到日本必體驗的項目之一，尤其夏天裡穿著浴衣看著花火，根本直接穿越到日劇裡呀～

有正妹難得到日本遊玩，穿浴衣體驗當地文化，卻被朋友笑說「穿浴衣的樣子有夠像SOD裡面會出現的溫泉旅館老闆娘」，讓她氣得上網詢問網友：真的有那麼像嗎？

註：SOD為超氧化物歧化酶 日本最大成人影片公司之一

台女浴衣照意外還原「SOD旅館老闆娘」。（Facebook@爆廢公社）

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像不像不知道，但姐姐你脾氣很差厚？

網友慣來會抓重點，一看到圖就看到巨大亮點，搖頭大嘆：這個實在太．兇．了～（即睇網民留言▼▼▼）

求上車！老司機帶帶我～

這麼有特色的照片，網友暴動歪樓完全不意外，管他像不像，先卡個位求上車再說！（即睇網民留言▼▼▼）

+ 2

求轉正面！

原PO從側面看就是個美人，網友立刻敲碗求轉正面！本編悄悄摸去看了本人大頭照，瓜子臉大眼睛，真的很正喔❤（即睇網民留言▼▼▼）

有網友表示，其實這就是很正常的浴衣穿著，要大家別大驚小怪。有網友則指這完全是浴衣的鍋！她貼出自己的浴衣照，當下完全不覺得哪裡不對，結果被朋友虧超久，連原PO看了也忍不住發出「啊嘶～」讚歎。

有網友表示，其實這就是很正常的浴衣穿著。（Facebook@爆廢公社）

不管怎麼說，就算是+9兇爆浴衣，重點也是穿得人身材夠好，像本編這種就只能完完整整呈現浴衣花色給大家看惹（慢著！這篇重點不是像不像老闆娘嗎？）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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