【豬肉荒】超市開業促銷　大媽大叔劉翔上身　狂奔百米搶七折豬肉

受非洲豬瘟疫情影響，內地近數月來活豬供應一直緊張，豬肉價格飆升，多個省市更推限購，逼得官方出台補貼、投放「儲備凍豬肉」等措施應付。近日內地瘋傳影片，可見陝西一家新開業的超市舉行大特價，吸引大批大媽大叔天未光已到場排隊，甫開門即劉翔上身，不惜狂奔百米，目標是搶購七折發售的豬肉，結果超巿開業首2小時，已狂銷3噸豬肉。

陝西寶雞市一間新開業的超級市場舉行促銷，吸引大批大媽大叔提早排隊兼狂奔百米搶購七折豬肉。（騰訊視頻截圖）

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中國豬肉價格有升無跌，貴得令許多人大呼吃不消，不少民眾聲稱只能「望豬止渴」，只好改吃其他肉類。陝西寶雞市一間新開業的超級市場看準時機，舉行開張促銷，原本每斤26元人民幣（約28港元）的豬肉，開業價七折僅售18元人民幣（約20元），吸引大批民眾天未光已到場排隊。

從微博瘋傳的影片可見，當超市一開門，排隊的大媽大叔們個個劉翔上身，狂奔百米同時向肉枱「衝線」，目的就是要搶購到特價豬肉，人人都伸出雙手，同時大聲叫道「我要5斤」、「給我10斤」，有網民形容畫面猶如喪屍圍城。

超市的職員對搶豬的場面感到非常驚訝，指當日僅營業2個小時，便賣出了3噸豬肉，形容場面「非常非常火爆」。有網民看過影片後笑言，平日自稱身子弱需要讓座的大媽，當日全都「比年輕人生猛」，以破紀錄的速度跑進超市搶肉，「一個個跟運動員一樣」、「建議公交車上輪播這段視頻」、「老年人可厲害了！超市活動什麼的那比年輕人厲害多了，一套動作熟練」。

內地流傳一張圖片，可見男人在胸前掛着一大塊的五花腩「頸鏈」，表示是「炫富新方式」。（網上圖片）

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內地豬肉漲價多時，除了瘋搶特價豬肉外，網民亦紛紛苦中作樂，早前網上就流傳一張「五花腩頸鏈」的圖片，有男子在胸前掛着一大塊的五花腩「頸鏈」，配上他右手插袋，擺出一款「土豪」的樣子，十分架勢，被網民狂笑是「炫富新方式」。

（綜合）