痛失摯愛親友往往需要長時間撫平傷痛。美國一名23歲女子近日將其溫馨經歷分享到facebook，指一名陪伴她成長、儼如父親的男子4年前離世，此後她一直傳短訊給「亡父」的電話號碼，分享如何對抗病魔、大學畢業、失戀等生活起起落落；豈料在「亡父」逝世4周年前夕，女子竟收到對方回覆，原來對方是一名在2014年痛失愛女的父親，他文中坦言：「是妳的短訊讓我活下來」，二人因為一個手機號碼意外進入彼此生命，感動不少網民，「這是世上最美麗的故事」。

與帕特森（Chastity Patterson，圖）情同父女的傑森（Jason）在4年前離世，但她仍一直傳短訊給對方，分享日常生活。（fb「Chastity_Patterson」圖片）

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美國南部阿肯色州的帕特森（Chastity Patterson）的「父親」傑森（Jason）在4年前離世。她表示，雖然傑森非她親父，但對方未曾缺席其學校舞會、比賽等重要時刻，兩人情同父女。出於思念，傑森4年前離世後，帕特森每天仍會傳短訊給他，分享如何戰勝癌症等經歷。她在短訊中說：「一如我對你的承諾，我有把自己照顧得更好。」當然，帕特森一直沒有收到回覆，直至上周她竟收到來自傑森電話號碼的短訊，而對方是在一場車禍中失去女兒的陌生男子。

該男子自稱布拉德（Brad），他說：「過去4年間，我期待收到妳每天早上的短訊，以及每晚的分享……我一直聆聽妳的說話，一直看着妳成長，我很想回覆妳，但我不想令妳傷心。」布拉德又表示，多希望他的女兒可成為與帕特森一樣的女人，形容那些短訊時刻提醒着自己上帝的存在，「我寶貝女的離開不是祂的錯，但祂卻讓我遇上妳」。

帕特森將短訊截圖上傳至facebook，表示自己終於能放下一切，讓「父親」安息。帖文在短短3日便有超過28萬個分享，逾13萬人讚好及表示窩心，不但紛紛留言鼓勵兩人，更有人形容這是「世上最美麗的故事」，看着兩人的短訊實在難忍淚水。

（霍士新聞）