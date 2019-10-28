將軍澳海濱大媽猛摘草　網民批如上山採藥　中醫：胡亂食用或中毒

古有神農氏上山採藥，今有大媽路邊摘草煲湯？日前有將軍澳街坊發現一名大媽竟在海濱長廊不斷採摘野草，街坊開聲勸阻大媽懶理，把草叢當成自己的農田，非常誇張。有網民猜測大媽採摘的是中藥草，註冊中醫師陳俊傑回覆《香港01》查詢時解釋，絕不鼓勵市民自行採摘野生中藥草，除了是破壞公物的行為，最重要是草叢被噴上大量殺蟲水，胡亂食用或會導致中毒，出現肚瀉、嘔吐等病徵。

有將軍澳街坊表示行經海濱走廊時，發現一名身穿綠衣的大媽在路邊草叢不斷採摘。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

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有將軍澳街坊於周六（26日）在facebook群組「將軍澳主場」上載相片，表示當日行經海濱走廊時，發現一名身穿綠衣的大媽在路邊草叢不斷採摘，「呢個阿嬸喺度不斷扯啲植物出嚟，每一束佢都係有揀過的」。

樓主指看見大媽放在一旁的手推車已經裝起一堆「戰利品」，她見狀即上前勸喻對方停手，但大媽扮作聽不見又繼續摘，非常無恥。樓主無奈地稱：「有呢啲人喺度，啲植物排得幾靚都無用。」

樓主指看見大媽放在一旁的手推車已經裝起一堆「戰利品」，她見狀即上前勸喻對方停手，但大媽扮作聽不見又繼續摘。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

網民留言怒批大媽破壞公物，行為十分自私，「有冇搞錯呀」、「唔係第一次見佢摘草」、「當自己耕田咩」。部分網民更笑言大媽猶如上山採藥，「神農氏現身了」、「大媽嚐百草，大家識條鐵咩」、「拔苗助長喎」，亦有網民表示已多次看到不少人在草叢採摘疑似中藥草，估計他們拿回家煲湯。

《香港01》向註冊中醫師陳俊傑查詢，他指香港不同的公園草叢或其他綠化區域有不少野生中藥草，它們會依附本來的植物生長，常見的中藥草包括白花蛇舌草，因為有清熱解毒、利尿祛濕的功效，長者特別喜愛採摘回家煲涼茶。

陳醫師又稱，近年摘草情況屢見不鮮，有人更會「自給自足」，在草叢範圍自行撒下中藥草或食用香草的種子如土田七、羅勒、紫蘇葉等，任由它們自行生長，收成時便回來採摘。

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不過他解釋，因為這些草叢多數處於康文署轄下管理的公園內，相關職員會定時噴灑大量殺蟲水及滅蚊劑以解決蚊蟲問題，如果市民胡亂食用植物有機會導致中毒，出現肚瀉、嘔吐、皮膚過敏等病徵，嚴重者更會引致死亡。

（fb群組「將軍澳主場」）