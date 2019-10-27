荽茜控食米線　驚見菜葉有大堆疑似蟲卵　網民神回：蟹籽丸爆咗？

荽茜（又稱「香菜」）就像榴槤，食客對之喜惡兩極。日前有食客在facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指近日到天水圍一間米線店用餐，未料在吃完整碗米線後才發現異樣，驚見湯內一片芫荽葉有大堆疑似蟲卵，令喜歡荽茜的他嚇得探問：「唔知以後仲食唔食好。」網民直呼葉子狀況「核突」，又紛紛猜測那些不明物體的「真身」，有人神爆笑神回：「係咪粒蟹籽丸爆咗？」

事主在fb群組發文，指日前光顧了天水圍一家米線店，卻發現芫荽有疑似蟲卵。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

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《香港01》正向相關米線店查詢，正等候回覆。樓主在前日周五（25日）發文，稱到嘉湖新北江商場一間食肆吃米線，吃完後才驚見「好似蟲蛋嘅物體」結遢遢地依附在芫荽上，非常嘔心。事主稱被嚇怕，又指自己極喜愛芫荽，但不知道以後還應不應吃。

據帖文上傳的照片，可見一片荽茜葉上附有數十粒棕色的卵狀物體，有網民猜測是青蛙卵或蟲卵，又打趣稱「蛋白質豐富」、「係咪粒蟹籽丸爆咗」、「呢啲咪台灣美食青娃下蛋？」。不過，有人好意留言提醒，指芫荽本身容易藏蟲卵，認為即使店家多麼勤於清洗，也難以避免這種「意外」，故進食時要多加注意。

（fb群組「中伏飲食報料區」）