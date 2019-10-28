日本地味萬聖節殺入台北　日常生活廢到笑cosplay神還原

日本每年舉辦的「地味萬聖節」都引來瘋傳，參加者以無限創意cosplay「日常生活中都能見到的人」，盡顯日本人的抵死幽默，令活動成為日本人每年萬聖節最期待的節目。今年日本官方首度授權海外舉辦，台北場於上周六（26日）成順利完成，不少網民大讚台北參加者的裝扮非常盞鬼，「就是每天見到的畫面啊」、「天啊，全都是很熟悉的陌生人」。

日本網媒「デイリーポータルZ」（Daily Portal Z）自2014年起於東京舉辦「地味萬聖節」，每年在當地廣受關注，更於Twitter掀起標籤「#地味ハロウィン」（地味Halloween）的熱潮。地味じみ是指樸素簡單，不需要招枝花展的cosplay，參加者都以簡單而充滿幽默的扮相慶祝節日。

活動宗旨希望大家多點關注日常的人與事，禁止參加者扮演動漫角色、演藝明星或知名人物，反而要他們裝扮成日常生活中毫不起眼但共鳴感超高的人，日本主辨單位指活動不着重比較，強調節日同樂、同歡的感覺。

今年台灣策展團隊「對流塵」成功獲得日本官方授權，於上周六（26日）成功在台北舉辦第一屆活動。230名參加者施展渾身解數裝扮成日常生活人物，他們加入台灣地道元素，例如悠遊卡感應不良的人、沒有懷孕卻在捷運上被讓座的女子、超多種字體選舉看板裡的候選人、買避孕套而拿零食遮住的害、羞男大學生等，不少網民稱讚好笑又有趣。

參加者施展渾身解數裝扮成日常生活人物↓↓

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負責人又指，今次參加活動人數超出預期，不少人因為名額有限未能參與，下年如無意外會擴大規模讓更多人參與。（照片授權提供：對流塵，活動授權：dailyportalz）

「對流塵」負責人回覆《香港01》時指，去年已留意日本舉辦這項活動，當時已希望台灣可以有相同活動，於是聯絡日本官方社長，結果成功取得授權。負責人又指，今次參加活動的人數超出預期，不少人因為名額有限而未能參與，下年如無意外會擴大規模，讓更多人參一起發揮創意齊齊cosplay。

（fb專頁「對流塵」）

重溫日本地味萬聖節參加者的瘋傳創意

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今年台灣獲得日本官方授權，並於周六（26日）當日成功舉辦台灣版的「地味萬聖節」活動。（照片授權提供：對流塵，活動授權：dailyportalz）