彭斯表態支持香港示威者　批評NBA如獨裁政權附屬公司

美國副總統彭斯（Mike Pence）10月24日於華盛頓威爾遜中心（Wilson Center）發表講話，批評中國過往在貿易和人權的行為，指控中國削弱香港的權利和自由，並提及最近美國男子職業籃球聯賽（NBA）捲入的政治風波，但堅持美國不會與中國對抗或脫鉤。

彭斯表示，美國和華府領導人不會再期望單憑經濟來往，能夠將共產中國的獨裁國家，轉變為尊重私人財產、法治和國際商務規則的自由開放社會。

彭斯指，香港是活生生的例子，反映如果中國擁抱自由會發生的事情，但近年北京增加干預香港事務，並削弱國際協議賦予香港的權利和自由。他指，美國會與香港示威者同行，形容美國受到香港人啟發，並促請港人和平示威。

NBA球隊休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫利（Daryl Morey）因為發表支持香港示威的言論，引起掀然大波。彭斯批評NBA像是獨裁政權全資的附屬公司，面對政府批評時未有為莫利辯護。他說：「部份NBA最大的球員和老闆向來行使言論自由批評國家，但面對其他人的自由和權利卻啞口無聲。」彭斯亦批評體育用品公司Nike將火箭的商品從中國下架。

彭斯強調，美國並非意圖制止中國發展，反而希望與中國領導人建立具建設性的關係。他促請中國捉緊歷史時刻，重新開始，結束佔美國人便宜的貿易做法。他表示，不希望與中國對抗，期望尋求公平的競爭環境、開放的市場、公平的交易和對美國價值觀的尊重。