【NBA】兩場開鑼戰前　球迷場外派逾兩萬件「撐港」T恤

NBA在美國時間昨晚（10月22日）開鑼，在揭幕戰速龍對塘鵝前，有人在場外派發7000件印有支持香港的黑色T恤。另外，在隨後舉行的洛杉磯打吡賽前，亦有人派發「撐港」T恤。

衛冕的速龍在當地時間昨晚在主場出戰揭幕戰鬥塘鵝，賽前在速龍主場加拿大航空中心外，有人派發支持香港的黑色T恤，衫上印有「The North Stand With Hong Kong」的字眼。「The North」來自速龍的口號「We Are The North（我們代表北方）」。其中一名戴住黑色口罩的義工表示，他們在網上籌得3.4萬美元，印了7000件T恤。

有球迷穿起場外免費派發的「撐港」T恤觀看比賽。（美聯社）

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Torontonian HongKongers Action Group is handing out thousands of pro-democracy t-shirts outside the Premium Entrance 👕 #Toronto #RTZ pic.twitter.com/IMGo72CiaH — blogTO (@blogTO) October 22, 2019

在隨後的洛杉磯打吡快艇對湖人，賽前都有球迷在史達普斯中心場邊派發支持香港爭取自由的T恤。據之前的網上消息，他們在兩日內於網上籌到4.3萬美元，會印製1.3萬件T恤。

火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前於Twitter上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片，表態支持本港近期的示威活動，引起極大回響，引來中國網民的杯葛，中國更加禁播季前賽。不過，NBA總裁施華就支持莫利，指他擁有言論自由。

洛杉磯打吡場外情況（按圖放大）：