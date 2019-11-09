【家居泥水DIY#1】裝修佬教打拆石屎檢查爆裂　敲打分辨剝落情況

文：裝修佬 屋企石屎牆爆裂的情況十分普遍，其實問題發生時不需特別擔心，甚至可以自己DIY修復。

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第一步需了解石屎剝落的原因，而一般石屎爆裂的原因主要都是因為滲水而導致鋼筋生鏽，石屎被生鏽鋼筋撐開而導致石屎剝落及爆裂，此時會出現明顯裂縫。

以片中0:41分的位置為例，因為是兩種不同物料（木材、石屎），所以會有脫層的情況出現。而石屎剝落的先兆就是石屎與石屎之間出產脫層現象。假若真的出現石屎脫層時，只需於脫層裂縫處施壓挑開，兩種物料就會分離，如此類推地打鑿，石屎就會一整塊的打拆走。如有需要，可利用電動工具，例如電鎬（俗稱炮仔）或油壓鑽打拆石屎。當整塊石屎剝落後，要留意周邊的石屎會否有鬆散的情況出現，正常來說都需使用錘仔或其他鋼鐵去敲打，測試會否仍然有剝落情況，而石屎不同的聲音亦能代表是否情況健康，最後就要留意石屎會否有明顯的裂痕。

打拆石屎時，應該盡量以同一個方向進行。（裝修佬短片截圖）

但要記得打鑿時盡量順着同一個方向，由最大的裂痕開始打鑿，會較容易入手。當打鑿到一些較實淨的位置時，大家可以先檢查一下會否有空心的現象，或者觀察一下鋼筋會否出現生鏽、損壞的現象。

打鑿完成後首先要掃走灰塵，如果鋼筋生鏽的話就要盡量做好除鏽工夫，例如用砂紙清走鏽蝕位置及髹上防鏽油，便可以開始修補石屎。

完成後應先掃走灰塵，確認沒有其他問題之後再補石屎。（裝修佬短片截圖）

小提示：如石屎爆裂的原因確診是滲水導致鋼筋生鏽膨漲，致石屎脫層、裂開，甚至鬆脫，必需先處理滲水問題，才補石屎。當然，如果有即時鬆脫的風險，請即尋求專業人士的協助拆走有即時危險的部份，再作處理。

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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